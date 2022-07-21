Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL

21.07.2022 21:51
Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL

Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL oldu.

Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL oldu. Personelini sevindiren Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Mesai arkadaşlarımız için belirlediğimiz en düşük ücret yüzde 60 artış ile 8 bin TL. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

AK Partili Başkan Üçok, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işçisinin hakkını teri soğumadan teslim eden bir anlayışın temsilcisi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Üçok ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Hak-İş Başkanı İsmail Pazar da, "İşçisini, emekçisini enflasyona ezdirmeyen, işçisinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını zamanında ödeyen Suluova Belediye Başkanımız Fatih Üçok'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

YORUMLAR
500
Sinop'taki Mantıcı: 'İki Kişi, Bir Tabak Alıp Yiyor. İki Kişinin Karnını Bir Tabak Doyurmaz' Sinop'taki Mantıcı: 'İki Kişi, Bir Tabak Alıp Yiyor. İki Kişinin Karnını Bir Tabak Doyurmaz'
Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Fatih Üçok, Suluova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 21:51:39. #1.12#
SON DAKİKA: Suluova Belediyesi'nde asgari ücret 8 bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement