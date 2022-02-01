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SunExpress, Avrupa uçuş ağına yeni destinasyonlar ekledi - Son Dakika

SunExpress, Avrupa uçuş ağına yeni destinasyonlar ekledi

01.02.2022 09:59
SunExpress, Avrupa uçuş ağına yeni destinasyonlar ekledi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress, yaz programı kapsamında Avrupa uçuş ağına yeni destinasyonlar eklediğini duyurdu.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress, yaz programı kapsamında Avrupa uçuş ağına yeni destinasyonlar eklediğini duyurdu.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Antalya ile yeni uçuş noktaları Riga ve Talin arasında direkt karşılıklı seferlerine nisan ayı itibarıyla başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde nisan ayından itibaren haftalık 7 uçuşla Vilnius uçuşlarına başlayacağını açıklayan SunExpress, uçuş ağına iki Baltık şehrini daha ekliyor.

Verilen bilgiye göre, bu yaz Letonya'nın başkenti Riga ve Estonya'nın başkenti Talin, SunExpress'in genişleyen Avrupa ağına katılıyor.

Bu yeni güzergahların açılması, hava yolunun büyüme stratejisine bağlılığının ve Türkiye turizminin güçlü toparlanmasına olan güveninin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

SunExpress, haftalık 6 sefere kadar çıkan uçuşlarla Riga'ya ve haftalık 7 sefere kadar çıkan uçuşlarla Vilnius ve Talin'e sefer sunuyor.

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Türk Hava Yolları, Lufthansa, Antalya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SunExpress, Avrupa uçuş ağına yeni destinasyonlar ekledi - Son Dakika Ekonomi


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