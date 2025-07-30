Süper Loto\'da 13.5 Milyon TL Kazanan Kupon Balıkesir\'den

SÜPER Loto'da 6 bilen bir kişi, 13 milyon 457 bin 177 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan kupon, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Yüce Büfe bayisinden oynandı. Büyük ikramiyenin çıktığı kuponun oynandığı bayinin sahibi Ali Osman Yüce, "Farklı zamanlarda büyük ikramiye isabet eden biletler verdik. Bu durumlarda oldukça seviniyoruz" dedi.

Süper Loto çekilişinde 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte 13 milyon 457 bin 177 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 20, 26, 28, 43, 47, 56 olarak açıklandı. Şanslı numaraları oynayan kişinin ise Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yer alan Yüce Büfe'de kuponu oynadığı öğrenildi.

'MÜŞTERİLERİMİZ TÜM OYUNLARI ZEVKLE OYNUYOR'

Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayinin sahibi Ali Osman Yüce, "Yaklaşık 7 yıldır sektördeyim. Farklı zamanlarda büyük ikramiye isabet eden biletler verdik. Bu durumlarda oldukça seviniyoruz. Sayısal, Süper Loto, Şans Topu, 10 Numara, şimdi Hızlı 10 çıktı. Müşterilerimiz hepsini zevkle oynuyor" ifadelerini kullandı.

Meriç Aker, "Arada sırada oynuyorum. Talihli kişiyi tanımıyoruz ama güzel bir ikramiye çıkmış. Hayırlı, uğurlu olsun. Güzel bir para. Bu parayla hayallerine kavuşacağını düşünüyorum. Bana da çıkarsa güzel bir araba ve ev almak isterdim" diye konuştu.

'YATIRIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Ağırlıklı olarak Şans Topu ve Sayısal Loto oynadığını belirten bir başka oyunsever İsmail Çomak, "Büyük ikramiye çıkarsa yatırım yapmayı düşünüyorum. Hayat onu gerektiriyor" dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN KURDUĞUM HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİRİM"

Büyük ikramiyeyi yakalamak için Süper Loto oynadığını dile getiren Salim Otçu ise ikramiyenin çıkması durumunda çocukları için hayalini kurduğu şeyleri gerçekleştirmek istediğini söyledi.