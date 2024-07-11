Superior Seedless Üzümü İhracatına Başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Superior Seedless Üzümü İhracatına Başlandı

Düşük şeker oranı ve erkenci olması nedeniyle tercih edilen Superior Seedless çeşidi sofralık üzümün ihracatı başladı. Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun kararıyla ihracat sezonu açıldı. Ege bölgesindeki üzüm üreticileri, Superior Seedless üzümünden 2024 yılında 10 milyon dolar ihracat hedefliyor.

11.07.2024 15:22
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Erkenci bir çeşit olan ve düşük şeker oranına sahip olması nedeniyle tercih gören Superior Seedless çeşidi sofralık üzümün ihracatına başlandı.

Sofralık üzüm için oluşturulan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerindeki bağlardan alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından incelenmesinin ardından ihracat sezonunu açma kararı aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada İzmir, Denizli ve Manisa'da 1 milyon 100 bin dekar alanda yaklaşık 60 bin üreticinin üzüm yetiştirdiğini, bu ürünün ihracatından ülke ekonomisine 700-750 milyon dolar aralığında döviz kazandırıldığını belirtti.

Superior seedless üzümünün en çok ihraç edilen üçüncü üzüm türü olduğunu belirten Uçak, şunları kaydetti:

"2023 yılında rekoltede tarihi bir düşüklük vardı. 2024 yılında rekoltemiz daha iyi noktada. 2023 yılında 135 milyon dolar olan taze sofralık üzüm ihracatımızın 150 milyon doları aşmasını, Superior Seedless üzümünden de 10 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Superior Seedless Üzümü İhracatına Başlandı - Son Dakika

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