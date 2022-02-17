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Sur Belediyesinden marketlerde KDV denetimi - Son Dakika

Sur Belediyesinden marketlerde KDV denetimi

17.02.2022 11:53
Sur Belediyesinden marketlerde KDV denetimi

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde olduğu gibi Sur Belediyesi, marketlere denetimlere başladı.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde olduğu gibi Sur Belediyesi, marketlere denetimlere başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Denetimler ekiplerimiz tarafından her gün yapılacaktır. Uyarıları dikkate almayan işyerleri hakkında ilgili mevzuat gereği cezai işlem uygulanmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından merkez Sur Belediyesi zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, birlikte marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek, ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti.

"Uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uygulanacaktır"

Kaymakamı Çiftçi, temel gıda maddelerinde uygulanan yüzde 8'lik Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 1'e düşürülmesinin ardından ilçede denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, "İlçemizde bulunan market ve bakkalları denetleyerek, bilgilendirmektedirler. Karara uymaları noktasında gerekli uyarılar yapılmaktadır Denetimler ekiplerimiz tarafından her gün yapılacaktır. Uyarıları dikkate almayan işyerleri hakkında ilgili mevzuat gereği cezai işlem uygulanmaktadır" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

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Katma değer vergisi, Sur Belediyesi, Diyarbakır, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sur Belediyesinden marketlerde KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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