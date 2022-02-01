Sürdürülebilir moda endüstrisinin hedefi, 22 milyar dolar ihracat

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, 4 yıllık süreci değerlendirirken 2022 hedeflerini de basın toplantısında açıkladı. Başkan, "2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum" dedi.

Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, 2021 yılında ilk kez ihracatta 20 milyar 250 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşırken, 18 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 2021 yılında Türkiye'nin ihracatına 1,5 milyar dolarlık katkı sağladı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş; EHKİB Başkan Yardımcıları Seray Seyfeli ve Toygar Narbay'la birlikte 2021 yılı değerlendirmesi, 2022 yılı öngörüleri ve projelerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla İzmir ekonomi basını ile bir araya geldi. Sertbaş, 2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatının 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

Yüzde 18 artış

Hazır giyim ihracatının 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 18 artışla 20,2 milyar dolar olduğunu belirten Sertbaş, "İhracatlarımız 2020 yılına göre yüzde 14, 2019 yılına kıyasla yüzde 13 arttı. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD. İhracat hedeflerine ulaşmada tasarıma yaptığımız yatırımın büyük payı var. 2022 öngörülerine bakarsak pandemi kaynaklı çok büyük bir aksilik yaşamazsak, hammadde ve navlun kaynaklı maliyet artışları hızımızı kesmez ise 2021 yılındaki başarımızı 2022 yılında da tekrarlayacağımıza inanıyorum. Sağlam sürdürülebilir altyapımız, temiz üretime yaptığımız yatırımlar ve Avrupa'ya olan yakınlık avantajımızla 2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum" diye konuştu.

Tekstil mühendisliğinin doluluk oranı yüzde 83'e çıktı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay da firmaların nitelikli tekstil mühendisliği ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla lise öğrencisi gençlere tekstil mühendisliği bölümünün tanıtılması için Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 'Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi' projesini yürüttüklerinden bahsetti. Narbay, "Projenin üçüncü yılındayız. İlk 20 bine giren öğrencilere net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si kadar burs veriyoruz. Bu yıl dahil proje kapsamında tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden ve ilk 80 binde yer alan toplam 230 öğrenci burs almaya hak kazandı. En az bir dönem uygulamalı staj imkanı olan projemizde, tekstil mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin yüzde 16'sı henüz mezun olmadan önce iş hayatına başlayarak uygulamalı deneyim kazanma fırsatına sahip olmaktadır. Projeden önce tekstil mühendisliği bölümünün doluluk oranları yüzde 42 seviyelerindeyken, şu anda bu oran yüzde 83" ifadelerini kullandı. - İZMİR