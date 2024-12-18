Sürdürülebilir Muhasebeleştirme Standartlarında Umut Verici Gelişmeler

Ekonomi

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Başkanı Jean-Paul Servais, sürdürülebilir muhasebeleştirme standartlarına ilişkin gelişmelerin umut verici olduğunu ifade etti.

IOSCO bünyesinde yer alan Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığında Ankara'da düzenlenen panelde bir araya geldi.

Panelde konuşan IOSCO Başkanı Servais, 130'dan fazla üyeyle çalıştıklarını belirterek, tek bir standart muhasebe sisteminin olmamasının karışıklığa neden olduğunu söyledi.

Servais, "Sürdürülebilir muhasebeleştirme standartlarına ilişkin gelişmeler umut verici." dedi.

IOSCO Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh de 117 üyenin tamamıyla Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Komitesi (ISSB) standartlarının uygulanması konusunda hazır olmaları için diyalog halinde bulunduklarını söyledi.

Panele SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de katıldı.