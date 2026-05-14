Sürdürülebilir Su Yönetimi Paneli Şanlıurfa\'da

14.05.2026 16:28
Şanlıurfa'da yapılan panelde, su yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadele önlemleri ele alındı.

"Türkiye'de Suyun Sürdürülebilir Geleceği Paneli" Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, dünya genelinde iklim değişikliğine karşı çeşitli tedbirlerin alındığını söyledi.

Türkiye'nin su yönetim planının önceki yıllarda hazırlandığını belirten Sever, gelecek yıllarda sıcaklıkların artacağı, yağışların ise azalmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Ülke olarak kuraklığa karşı tedbirler aldıklarını anlatan Sever, şöyle devam etti:

"Biz su yönetimimizi tamamıyla değişen iklim koşullarına karşı kırılgan bir yapıda olan ülkemizin bu yapısını güçlendirmeye odakladık. Su için ülkemizin risklerini gördük, su nüfus projeksiyonlarımızı 25 su havzası için yaptık. Her havzamızda kişi başına düşen su miktarı ne kadar? İklim değişikliği etkisiyle beraber 2030, 2050 ve 2070'te ne kadar olacağını planladık. Şunu gördük ki şu anda bile kapalı havzalarımız Konya başta olmak üzere ve su kirliliğiyle mücadele eden Büyük Menderes, Küçük Menderes havzalarımızda önümüzdeki süreçte su açığı var. Önümüzdeki süreçte de tedbir alamazsak en az 15 havzamızda sinsi bir afet olan kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. İşte bu noktada biz ulusal su planımızı hazırladık. Ulusal su planına gelmeden önce havza bazında Avrupa Birliği normlarına uygun olarak bilimsel veriler ışığında yönetim planlarını hazırladık. Havzalarımızda taşkın risk yönetim planlarımızı ortaya koyduk. Yüksek riskli ve diğer riskli alanlarımızı belirledik. Tedbirleri ortaya koyduk. Maliyetleri ortaya koyduk."

Su Tasarrufu ve Verimliliği Derneği Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu da dünya genelinde suyun stratejik ve kritik öneminin her geçen yıl daha fazla arttığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından panelde, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Cengizhan Kılıçaslan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aslıhan Korkmaz, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen konuşma yaptı.

Kaynak: AA

