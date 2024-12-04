Sürdürülebilir Turizm Faizsiz Kredi Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Sürdürülebilir Turizm Faizsiz Kredi Toplantısı

Sürdürülebilir Turizm Faizsiz Kredi Toplantısı

ALTSO ve BAKA'nın iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, sürdürülebilir turizm için faizsiz kredi programı tanıtıldı.

04.12.2024 17:23
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ALTSO ile BAKA iş birliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı yoğun katılımla ALTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ALTSO ev sahipliğinde "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, BAKA, KOSGEB gibi kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıp, açıklanan destek programları ile ilgili toplantılar düzenlediklerini ifade etti. Başkan Erdem, "BAKA iş birliğinde düzenlediğimiz Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı'nı odamız ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantımızda BAKA Temsilcisi Oğuzhan Ataman, sürdürülebilir turizm anlayışını yaygınlaştırmak ve turizm sektörüne finansal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu önemli program hakkında katılımcılarımıza detaylı bilgiler sundu. Sürdürülebilir turizm, bölgemizin doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak turizm sektörünü daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu program, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çevre dostu projelerine faizsiz finansman desteği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sektörümüzün uzun vadeli rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Turizm sektörü için yararlı geçen toplantının Alanya'mız adına hayırlara vesile olmasını temenni eder; yoğun katılımla gerçekleşen toplantımıza ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Erdem'den sonra söz alan BAKA Temsilcisi Oğuzhan Ataman ise programın amacı, öncelikleri ve genel şartları ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Programın amacını 'Kıyı şeridine sıkışmış olan turizm faaliyetlerini bölge geneline yaymak, turizm ürünleri çeşitliliğini arttırmak ve mevcut turizm faaliyetlerinin yeşil dönüşüm entegrasyonunu sağlamak' olarak açıklayan Ataman, program kapsamında sunulan başvuruların programın amacı ve en az bir önceliği ile ilgili olması gerektiğine de dikkat çekti.

Ataman, "Toplantımıza teşrif eden tüm katılımcılarımıza ve iş birliğinden dolayı ALTSO Başkanımız Eray beye teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Alanya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir Turizm Faizsiz Kredi Toplantısı - Son Dakika

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