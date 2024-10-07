Sürdürülebilir Yapı Dönüşümü İçin Hazırız

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, en ileri seviyede yapı dönüşümünü sağlayacak malzeme üretim kapasitesi ve teknolojisine sahip olduklarını bildirdi.

Küçükoğlu, Dünya Konut Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilirliğe ilginin arttığından bahsederek, dünyanın geleceği için çevre dostu ve akıllı kentler oluşturmaya artık daha çok önem verildiğini vurguladı.

Nüfus artışı ve göç hareketleriyle kentleşme oranının da hızla arttığını anlatan Küçükoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada kaynakların azalması gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla kaynakların akılcı ve etkin kullanımı gelecek açısından çok daha önemli hale geldi. Bu sebeple binalarda sürdürülebilir malzemelere yönelik talep yükseliyor. Ülkemizde de kentsel dönüşüm faaliyetleri çok daha öncelikli hale geldi. Ülkemizin en ileri seviyede yapı dönüşümünü sağlayacak malzeme üretim kapasitesine ve teknolojisine sahibiz."

"Yeşil Mutabakat sürecinde yol gösterici olacak rehber hazırladık"

Tayfun Küçükoğlu, Türkiye'de sürdürülebilir inşaat faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak için yaptıkları çalışmalara değinerek, şu bilgileri verdi:

"Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi konusunun sektörün en önemli gündem maddelerinden biri olması sebebiyle Türkiye İMSAD olarak, Yeşil Mutabakat'a geçiş sürecinde inşaat malzemesi sektörüne yol gösterici olacak bir rehber hazırladık. 'İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi' isimli bu önemli çalışmamızla sektörümüz açısından büyük etki ve değer yarattık. Çalışmamızın başlıca içerikleri arasında, sürdürülebilir ve iklim-nötr hale geçiş, sürdürülebilir üretimin göstergeleri ve ölçümü, düşük karbonlu yenilikçi üretim teknolojileri ve kurumsal karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi konular yer alıyor. Rehberimizde yer alan bu konuların başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."

"1,5 milyon riskli konut depreme dayanıklı hale gelecek"

Tayfun Küçükoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'de konut ihtiyacı ve kentsel dönüşümün çok daha öncelikli hale geldiğinin altını çizerek, bu süreçte "Yarısı Bizden" ve "Yerinde Dönüşüm" gibi önemli kampanyaların hayata geçirildiğini bildirdi.

Sadece İstanbul'da ilk etapta 600 bin, toplamda ise 1,5 milyon riskli konutun depreme dayanıklı hale geleceğini kaydeden Küçükoğlu, "Türkiye geneline baktığımızda orta vadede dönüştürülmesi gereken 7 milyona yakın yapı var. Binalarımızı dönüştürürken şehirlerimizi de çağdaş, doğaya dost, enerji verimliliğine uygun hale getirmeliyiz. Yapıların dönüştürülmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda tüm kategorilerde gerekli yetkinliklere sahibiz." ifadelerini kullandı.