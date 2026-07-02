Sürdürülebilirlikte Dönüşüm Tartışıldı - Son Dakika
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Sürdürülebilirlikte Dönüşüm Tartışıldı

Sürdürülebilirlikte Dönüşüm Tartışıldı
02.07.2026 10:30
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Denizli'de gerçekleştirilen Terspektif Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nda sosyal uygunluk denetimleri ele alındı.

Denizli Sanayi Odası tarafından SLCP Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Terspektif Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nın ikinci etkinliğinde, sosyal uygunluk denetimlerinde dönüşüm, insan hakları ve çevresel durum tespiti yükümlülükleri ile sürdürülebilirlik uygulamalarının firmalara sağladığı rekabet avantajı ele alındı.

Denizli Sanayi Odası (DSO), SLCP Türkiye iş birliği ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu üyelerinin katkılarıyla düzenlediği Terspektif Sürdürülebilirlik Buluşmaları serisinin ikinci etkinliğini yoğun katılımla gerçekleştirdi. "Daha Az Denetimle Daha Büyük Etki Mümkün mü?" başlığıyla düzenlenen program, DSO M. Feridun Alpat Konferans Salonu'nda farklı sektörlerden sanayicileri ve sürdürülebilirlik profesyonellerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, küresel pazarlarda çalışma şartları ve sosyal uygunluk performansının firmaların rekabet gücünü belirleyen stratejik unsurlar arasında yer aldığını söyledi. Özellikle tekstil sektöründe sosyal uygunluk uygulamalarının her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirten Kasapoğlu, Sosyal ve Çalışma Yakınsama Programı (SLCP) sayesinde tekrar eden sosyal uygunluk denetimlerinin azaltıldığını, bunun da firmaların zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarına imkan sağladığını ifade etti.

DSO olarak sosyal sürdürülebilirliği kurumsal yaklaşımlarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Kasapoğlu, hayata geçirilen Eşitlik Politikası ve bu alandaki çalışmalarla üye firmaların sürdürülebilirlik dönüşümüne rehberlik etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

DSO Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Emin Şen ise Terspektif Sürdürülebilirlik Buluşmaları'nın üye firmalarda sürdürülebilirlik farkındalığını artırdığını belirterek, işletmelerin bu dönüşümü giderek daha fazla benimsediğini ve bunun rekabet güçlerine doğrudan katkı sunduğunu dile getirdi.

Program kapsamında, sosyal uygunluk denetimlerinde dönüşüm sağlayan SLCP yaklaşımı, insan hakları ve çevresel durum tespiti (HREDD) yükümlülükleri ile firmaların uyum süreçlerine ilişkin güncel gelişmeler ele alındı. Katılımcılar, SLCP Türkiye Lideri Ceren Karpuz, TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Şeyda Dağlı ve Intertek Türkiye Teknik Yöneticisi Emel Öztürk Güzel'in sunumlarıyla konuya ilişkin kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik, katılımcıların yönelttiği soruların yanıtlandığı değerlendirme oturumunun ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Etkinlik, Denizli, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilirlikte Dönüşüm Tartışıldı - Son Dakika

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