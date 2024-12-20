Suriye'de Bayrak Değişikliği, Türkiye'deki Üretimi Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye'de Bayrak Değişikliği, Türkiye'deki Üretimi Başlattı

Suriye\'de Bayrak Değişikliği, Türkiye\'deki Üretimi Başlattı

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'de yeni bayrak kullanıma sunulurken, Türkiye'deki bayrak üretim firmalarına talep patladı. Üreticiler, 24 saat vardiyalı çalışarak yaklaşık 1 milyon Suriye bayrağı üretti.

20.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:24
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Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Suriye'de bayrak değişikliğine gidilmesiyle Türkiye'deki bayrak üretim firmalarına talep arttı. 8 Aralık itibariyle siparişlerin gelmeye başladığını belirten Bayrak Üreticisi Mehmet Eren, "7 Aralık'ta Şam'ın yıkılışından sonra ciddi bir talep olmaya başladı. Biz şu ana kadar yaklaşık 1 milyona yakın bayrak imalatı yaptık. 30 kişilik personelimiz var, 24 saat vardiya şeklinde Suriye bayrağını üretmeye devam ediyorlar" dedi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'de bayrak siparişleri arttı ve bayrak üreticileri üç vardiya çalışmaya başladı. Kırmızı beyaz ve siyah renkler üzerinde yeşil iki yıldız bulunan Suriye bayrağı, 7 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesiyle değişti. Yeni bayrağın kullanıma başlanmasıyla Türkiye'deki bayrak üretim firmalarına siparişler de yoğunlaştı. Yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşan ve beyaz renk üzerinde kırmızı renkli üç yıldız bulunan yeni bayrak, 2011 sonlarında muhaliflerce kullanılmaya başlanmıştı. Diğer yandan, Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında kullanılan tasarım olarak da bilinen yeni bayrak, Türkiye'de birçok firmada üretiliyor.

'24 SAAT PERSONELLERİMİZ SURİYE BAYRAĞINI ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR'

Bağcılar'da Bayrak Üretim Firması bulunan Mehmet Eren, "7 Aralık'ta Şam'ın yıkılışından sonra ciddi bir talep olmaya başladı. Biz şu ana kadar yaklaşık 1 milyona yakın bayrak imalatı yaptık. İrili ufaklı 50x75, 30x45 boyutlarında bayraklar, sallanabilir boyutlarda ve atkılar ürettik. Devam ediyor şu anda siparişlerimiz. Bizim bünyemizde yaklaşık günlük 200 bin bayrak basabilecek kapasitemiz var. Yoğun bir tempoyla gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de Suriyeli arkadaşlarımız kendi ülkelerine göndermek üzere bayrak siparişlerini, atkı siparişlerini geçmeye başladılar. Tabi bunların haricinde yurtdışında birçok ülkeyle de çalışmalarımız devam ediyor. Suriye bayraklarımızı şu an sadece Suriye'ye gönderiyoruz ama gerçekten çok ciddi bir talep var. 30 kişilik bir personelimiz var, 24 saat vardiya şeklinde personellerimiz Suriye bayrağını üretmeye devam ediyor" dedi.

'7 ARALIK'TA AYNI GÜN BASKIYA BAŞLADIK'

Rejim değişikliğinin ardından hemen siparişlerin başladığına dikkat çeken Eren, "Tasarımları zaten hemen aynı gün geldi, bizim de zaten kendi bünyemizde grafikerlerimiz var tasarımları baskıya uyarladı ve hemen acilen baskıya girdik. Aynı gün baskıya başladık, 7 Aralık günü. O gün biz de çok şaşırdık ciddi manada bir talep yoğunlaşınca vardiyaya çevirdik ve üretime devam ettik. Şu anda da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir hafta on gün daha belki bu çalışmalar sürebilir ondan sonra kesilir eski ticaretimize döneriz zaman zaman olur" ifadelerini kullandı.

BAYRAKLAR ÜÇ AŞAMADAN GEÇİYOR

Eren, üretimin 3 aşamasına değinerek, "Bayrak üretimi daha öncelerinde çok daha zor meşakkatli bir üretimdi ama şu anda hemen grafikerlerimiz bayrağın tasarımını hazırlıyorlar. Sonra makinelerimize yükleyip hemen üretime başlayabiliyoruz. Tabii ki bu bayraklarımız makinelerden çıktıktan sonra diğer makinelerde tekrar sıcak bir fırından geçiyor. Ondan sonra tam aslına ulaşıyor. Sonra kesim aşaması başlıyor ve dikim tarafı da var. O şekilde sopalama bayrak olursa, sopalama formu veriliyor derken üretim bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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