Suriye Enerji Bakanı'ndan Yatırım İlanı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, enerji sektörünü dünyaya açılma sürecinde kilit bir kapı haline getirmeyi seçtiklerini belirterek, ülkesinin sorumlu yatırımlara ve uzun vadeli ortaklıklara açık olduğunu ifade etti.

Beşir, Atlantic Council tarafından düzenlenen Küresel Enerji Forumu'nda Suriye'deki enerji güvenliği ve toparlanmaya ilişkin oturumda konuştu.

Suriye Enerji Bakanı Beşir, ülkenin yeniden yapılanma, ekonomik anlamda açılma ve uluslararası ortaklıkları güçlendirme sürecini, Suriye'nin konumunu bölgesel ve uluslararası enerji güvenliğine katkı sağlayan aktif bir ortak ve hayati bir bölgesel merkez olarak yeniden tanımlama fırsatı gördüklerini söyledi.

Enerji, teknoloji, yatırım ve inovasyon alanlarında ABD'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini vurgulayan Beşir, ekonomik işbirliği ve ortaklıkların istikrarı güçlendirmenin ve ortak çıkarlara ulaşmanın en iyi yolları olduğuna inandıklarını kaydetti.

Beşir, "Suriye, enerji sektörünü dünyaya açılma sürecinde kilit bir kapı haline getirmeyi tercih etti." dedi.

Modern, dayanıklı ve sürdürülebilir bir enerji sektörü oluşturma hedefi

Son birkaç ay içinde önde gelen uluslararası ve bölgesel şirket ile kuruluşlarla geniş bir ortaklık ağı kurduklarına işaret eden Beşir, Suriye'nin yeniden cazip bir yatırım merkezi haline geldiğine dair net bir mesaj verdiklerini aktardı.

Beşir, petrol, doğal gaz, elektrik ve ilgili enerji altyapısında entegrasyona yönelik yeni vizyonlar geliştirmek ve böylece bölgesel enerji ve ekonomik güvenliği güçlendirmek amacıyla ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Bu ortaklıkların yalnızca ekonomik yatırımlardan ibaret olmadığının altını çizen Beşir, bunların Suriye'nin bölgesel ve uluslararası enerji haritasındaki konumunda gerçek bir değişimi yansıttığını ve gelecek yıllarda enerji güvenliği ile ekonomik istikrarın desteklenmesinde Suriye'nin üstlenebileceği role duyulan güveni pekiştirdiğini kaydetti.

Beşir, "Hedefimiz, yalnızca hasar görmüş olanı yeniden inşa etmenin ötesine geçiyor. Modern, dayanıklı ve sürdürülebilir bir enerji sektörü oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Uzun vadeli uluslararası ortaklıklar kurmayı amaçlıyoruz"

Bu vizyonun dört temel unsur üzerine kurulu olduğunu aktaran Beşir, ilk olarak enerji altyapısının uluslararası standartlara uygun şekilde onarılmasını ve geliştirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Beşir, enerji güvenliğinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretim, iletim ile dağıtım süreçlerinde verimliliğin artırılmasının da öncelikleri arasında yer aldığına değinerek, teknoloji ve uzmanlık transferine katkı sağlayan, finansman ve yatırım imkanı sunan uzun vadeli uluslararası ortaklıklar kurmayı da amaçladıklarını ifade etti.

Bölgesel bir enerji koridoru ve üretim kaynakları ile pazar arasında güvenilir bir bağlantı olarak sağlam bir konum tesis etmeyi de hedeflediklerini vurgulayan Beşir, petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde bir dizi önemli tesisi onarıp işleterek, enerji üretim santrallerinin verimliliğini artırarak ve elektrik üretimi, arama ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni projeleri hayata geçirerek bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye başladıklarını anlattı.

Beşir, yatırımcılar için şeffaflık ve güven sağlayan, uzun vadeli ortaklıkların kurulmasını destekleyen kurumsal çerçeveleri geliştirmek için de çalıştıklarını belirterek, "Yatırımcılara mesajımız nettir. Suriye'nin kapıları sorumlu yatırımlara ve uzun vadeli ortaklıklara açıktır." dedi.

Suriye Enerji Bakanı Beşir, "Enerji sektöründe daha güvenli, sürdürülebilir ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için ABD ve dünya genelindeki ortaklarımızla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Suriye için fırsat sunuyor

Öte yandan Suriye Petrol Şirketi Üst Yöneticisi Yusuf Kablavi de Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gelişmelerin Suriye'ye fırsat sunduğuna işaret etti.

Kablavi, "Körfez bölgesinde ve Hürmüz'de şu anda yaşanan savaş, bize Irak akaryakıtı ve petrolü için bir merkez veya ihracat üssü olma şansı ve fırsatı sunuyor." dedi.

Irak'ın Kerkük bölgesinden Suriye'nin Baniyas Limanı'na kadar yaklaşık 1200 kilometre boyunca uzanan boru hattının yeniden inşa edilmesi planından bahseden Kablavi, söz konusu vizyonun ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile görüşüldüğünü ve destek gördüğünü aktardı.

Kablavi, petrol ve doğal gaz üretim kapasitesini artırmaya odaklandıklarını belirterek, 2030 yılına kadar günlük 1 milyon varil üretim seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.