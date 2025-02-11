Suriye ile Ticarette Kısıtlamalar Kaldırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye ile Ticarette Kısıtlamalar Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerindeki mevcut kısıtlama listelerini kaldırarak, Suriye ile ticarette yeni düzenlemeler yaptığını duyurdu. Yeni genelge ile gümrük hizmetleri normalleştirildi.

11.02.2025 18:01
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TİCARET Bakanlığı, Suriye ile ticareti düzenleyen yeni genelge ile; Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listelerinin kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de halkın özgürlüğe kavuşması sürecinde başlayan yeni dönemde Türkiye-Suriye ekonomik ve ticari ilişkilerindeki ilerlemenin devam ettiği belirtildi. Yeni döneme ilişkin Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritasının adım adım hayata geçirildiği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, bu kapsamda, Suriye ile karşılıklı ticarette eski rejim döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da gerekli kararlar alınmaya devam edilmektedir. Ticaret Bakanlığımızın bu doğrultuda, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana aldığı kararların devamı olarak, eski rejim dönemi şartlarında uygulamada bulunan ve Suriye ile ülkemiz arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin olarak 2021/12 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış, 08 Şubat 2025 tarihli, 2025/4 sayılı yeni bir genelge düzenlenmiştir" denildi.

'DİĞER ÜLKELER İLE AYNI ŞARTLARA TABİ TUTULACAK'

Açıklamanın devamında, "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile; ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır. İkinci olarak, aynı Genelgenin eki 2 Sayılı eşya listesinde bulunan 'metal hurda' hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir. Üçüncü olarak da Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Böylece yürürlükten kalkan Genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılmış olup, mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir. Başka bir ifade ile; Suriye'den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Suriye ile Ticarette Kısıtlamalar Kaldırıldı - Son Dakika

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