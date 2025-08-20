Suriye İthalat Sınırlamaları Geçici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Suriye İthalat Sınırlamaları Geçici

20.08.2025 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin tarım ürünleri ve tavuk eti ithalatında geçici sınırlama getirdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığınca, Suriye tarafından belirli tarım ürünleri ve tavuk eti için uygulanan ithalat sınırlamasının tüm ülkeler için geçerli ve alınan kararın dönemsel geçici bir uygulama olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz'da aldığı kararla sadece ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, kararın geçici bir uygulama olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır. Karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama niteliğindedir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye'nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır."

Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması doğrultusunda, Bakanlığın çalışmalarının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ve beraberindeki heyetin 5-6 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ettiği anımsatıldı.

"Türkiye pavilyonunun açılması planlandı"

Açıklamada, ziyaret kapsamında ikili ve heyetlerarası temasların gerçekleştirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (JETCO) kuran mutabakat zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat zaptı dahil 18 mutabakat zaptı imza altına alınmıştır. Diğer taraftan, 27 Ağustos'ta başlayıp eylüle kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuarı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100'e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 metrekarelik Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarı'na güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye İthalat Sınırlamaları Geçici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 18:35:12. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye İthalat Sınırlamaları Geçici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.