Suriye Merkez Bankası Mevduatların Güvenli Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye Merkez Bankası Mevduatların Güvenli Olduğunu Açıkladı

Suriye Merkez Bankası, vatandaşların bankalardaki mevduatlarının güvende olduğunu duyurdu.

09.12.2024 17:19
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Suriye Merkez Bankası, vatandaşlara ait bankalardaki mevduatların güvende olduğunu ve zarar görmediğini açıkladı.

Suriye Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankanın çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Suriye'deki bankaların ve finans kuruluşlarının da müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, "Faaliyet gösteren tüm bankalarla iş yapan vatandaşlarımıza, bu bankalara yatırdıkları mevduat ve fonların güvende olduğu, zarar görmediği ve görmeyeceği konusunda güvence veriyoruz." denildi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmiş oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Suriye Merkez Bankası Mevduatların Güvenli Olduğunu Açıkladı - Son Dakika

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