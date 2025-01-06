Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Toplantı

İstanbul'da düzenlenen toplantıda Suriyeli iş insanları ve Türkiye'nin destekleri vurgulandı.

06.01.2025 11:46
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Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınması amacıyla düzenlenen istişare toplantısı, İstanbul'da geniş bir katılımla gerçekleşti.

ICT Investment'tan yapılan açıklamaya göre, toplantıya AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hasan Sert, Orta Doğu'nun önde gelen alimlerinden Şeyh Nureddin Karaali ve ICT Investment Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Osmanoğlu katıldı.

Toplantıda, Suriyeli iş insanları arasındaki dayanışmanın, ülkenin yeniden inşası, toparlanması ve kalkınması süreçlerine hız kazandıracağı vurgulandı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Sert, Türkiye'nin Suriyelilere verdiği desteğin birlik ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

Sert, "Artık kötü ve zor günler, geride kalıyor. Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerimize sağladığı destek ve gösterdiği büyük kardeşlik örneği, bu birlik ruhunun güçlenmesine önemli katkılar sağladı. Suriyeli iş insanlarının bu sarsılmaz dayanışması, ülkenin yeniden inşasında en büyük itici güç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ICT Investment Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Osmanoğlu ise Suriye'nin yeniden inşasının, Suriyelilerin yanı sıra tüm bölge için bir fırsat oluşturduğunu aktardı.

Orta Doğu Ticaret ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı görevini de üstlenen Osmanoğlu, Türkiye'nin bu süreçte oynadığı öncü rolün, Suriyeli iş insanları için güven verici bir dayanak oluşturduğuna işaret ederek, "Artık önümüzde büyük bir sorumluluk var. Altyapı, inşaat, enerji, sağlık ve eğitim gibi kritik alanlarda hem bireysel hem de kolektif projelerle kalkınmayı hızlandırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için sadece maddi yardımların yeterli olmayacağına dikkati çeken Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, Suriyeli iş insanlarının dayanışması, uluslararası yatırımcıların desteğiyle birleştiğinde, Suriye'nin ekonomik ve sosyal anlamda yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Suriye'nin her şehrinde fabrika bacalarının yeniden tütmesi, okulların dolup taşması ve altyapının modernleşmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Ancak bu hedefe ulaşmamız için sadece maddi projeler değil, aynı zamanda insan kaynağına yatırım yapmamız da elzem."

"Suriyeli iş insanları bir araya gelecek"

Toplantının sonunda, Suriye'de altyapı projelerinden eğitime, ticaretten enerjiye kadar geniş bir yelpazede kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ile Suriyeli iş insanlarını bir araya getirecek "Yeni Suriye İmar Forumu" düzenlenmesi konularında mutabakata varıldı.

Forumla, bölgedeki istikrar ve refahın artırılması için uluslararası yatırımcı katılımının teşvik edilerek kalkınma projelerine ivme kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Toplantı - Son Dakika

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