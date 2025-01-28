Suriyelilerin Dönüşü Tekstilcileri Endişelendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyelilerin Dönüşü Tekstilcileri Endişelendiriyor

Suriyelilerin Dönüşü Tekstilcileri Endişelendiriyor

Suriye'deki savaşın bitmesiyle Suriyelilerin dönüşü, Adana'da tekstil sektöründe iş gücü kaybı yaratıyor.

28.01.2025 09:39
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Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlaması, tekstil sektörünün öncü kentlerinden Adana'daki tekstilcileri tedirgin etti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte iç savaş da bitti ve Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ancak 11 yıldır tekstil sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin anavatanlarına dönme hazırlığı yapması, tekstil sektörünün sekteye uğraması ihtimalini gündeme getirdi.

Gençler tekstile sahip çıkmalı

Türk tekstil işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten patronlar, Suriyeli tekstil işçilerinin ülkesine dönmesi halinde Türkiye'deki gençlerin tekstil sektörüne daha fazla önem göstermesi, iş beğenmemezlik yapmaması gerektiğini söyledi.

"Onların boşluğunu dolduracağız"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adanalı tekstilci Ufuk Doyuran, "Savaşın bitmesinden dolayı mutluyuz. Suriyelileri ilk misafir etmeye başladığımız andan itibaren onları fabrikalarımızda istihdam ettik. Hal böyle olunca biraz rehavete kapıldık. Ancak şuanda onların geri dönüşleri söz konusu ve bizim bu saatten sonra elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Biz bugünlere kimsenin desteğiyle gelmedik. Çalışkan bir milletiz ve onların boşluğunu dolduracağımıza inanıyorum" dedi.

"Gençlerimiz iş beğenmemezlik yapmasın"

Gençlere çok görev düştüğünü belirten Doyuran, "Gençlerimize çok görev düşüyor, gençlerimizden isteğimiz lütfen iş beğenmemezlik yapmasınlar. Muhakkak bir işten başlasınlar, ilerleyen günlerde emin olsunlar ki onlar için çok daha güzel günler karşılarına çıkacaktır. Fakat şimdi gençlerimiz bir işe girer girmez hemen tepe noktadan başlamak istiyorlar. Suriyeliler gidince mutlaka piyasalarda boşluk olacak ama kimseye muhtaç bir ülke değiliz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke hepimizin"

Tekstil sektöründe çalışan işçilerin yüzde 40'ından fazlasının Suriyeli olduğuna değinen Ufuk Doyuran, "Ülkemizi üretim olarak gerekli seviyeleri taşıyacağız. Şimdi bizim çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 40'ından fazlası Suriyeli. Bunun en az yüzde 30'u gidecektir. Tabi gitsinler ama gençlerimiz iş seçmeden çalışmalı. Bu ülke hepimizin" diye konuştu.

"Asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var"

Tekstil atölyesi ve fabrikalarında çalışan işçilerin asgari ücretten yüksek maaş aldığını belirten Ufuk Doyuran, daha sonra şunları söyledi:

"Fabrikalarda çalışan birçok işçi asgari ücretten yüksek maaş alıyor. Bugünlerde artık parayla alakası olmayan bir iş beğenmemezlik var. Asgari ücretin 2 katını verdiğimiz halde iş beğenmeyen insanlar var. Şimdi bir işin cefasını çekmeden sefasını da süremezsiniz. Bazı vatandaşlarımız ya çok az ücret veriliyordur diyebilirler ama emin olsunlar ki bunun artık parayla bir alakası yok." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Suriyelilerin Dönüşü Tekstilcileri Endişelendiriyor - Son Dakika

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