Sürü yöneticiliği modeli önce Sivas'ta uygulanacak - Son Dakika
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Sürü yöneticiliği modeli önce Sivas'ta uygulanacak

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Sürü yöneticiliği modeli önce Sivas\'ta uygulanacak
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, yurt dışından gelecek sürü yöneticilerine ilişkin işlemlerin çalışma izni ve iş sözleşmesi doğrultusunda yürütüldüğünü bildirdi. İş gücü ihtiyacını mevzuata uygun karşılamayı amaçlayan model ilk olarak Sivas'ta hayata geçirilecek.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, yurt dışından gelecek sürü yöneticilerine ilişkin işlemlerin çalışma izni, işveren kaydı, iş sözleşmesi ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda yürütüldüğünü bildirdi.

Saldırıcıer, Birlik Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta karşı karşıya kalınan en önemli yapısal sorunlardan birinin, sürülerin başında görev yapacak nitelikli ve sürekli iş gücünün temini olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde sektörün sahadaki gerçek ihtiyaçlarını ortaya koyduklarını anlatan Saldırıcıer, yürüttükleri çalışmalar sonucunda, iş gücü ihtiyacının mevzuata uygun, kayıtlı ve denetlenebilir bir sistem içerisinde karşılanmasına yönelik oluşturdukları modeli ilk olarak Sivas'ta uygulayacaklarını ifade etti.

"Üretim devamlılığı için önem taşıyor"

Yerli iş gücünün öncelikleri olduğuna dikkati çeken Saldırıcıer, şöyle devam etti:

"Merkez Birliği olarak temel önceliğimiz, sürü yöneticiliğinin Türkiye'de güçlü ve itibarlı bir meslek haline gelmesi, gençlerimizin ve çalışma çağındaki vatandaşlarımızın bu alana yönlendirilerek yerli iş gücünün sektöre kazandırılmasıdır. Sahadaki mevcut iş gücü açığı, birçok yetiştiricimizin üretimini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yerli iş gücünün yeterli olmadığı durumlarda, mevzuata uygun, kayıtlı, denetlenebilir ve sosyal güvence kapsamında alternatif iş gücünün sisteme dahil edilmesi üretimin devamlılığı açısından önem taşımaktadır."

Yurt dışından gelecek sürü yöneticileri

Saldırıcıer, Birlik olarak inisiyatif aldıklarını dile getirerek, bu anlayışla, yetiştiricilerin ihtiyaç duydukları iş gücünün kayıtlı ve hukuka uygun şekilde temin edilebilmesi amacıyla gerekli çalışmaları başlatarak model oluşturduklarını söyledi.

Söz konusu modelin temelinde, sürecin kayıt dışı yürütülmemesi, yetiştiricinin işlemler karşısında yalnız bırakılmaması ve çalışan ile işveren arasındaki ilişkinin hukuki güvenceye kavuşturulmasının bulunduğunu vurgulayan Saldırıcıer, "Uygulama, ilgili mevzuat ve resmi prosedürler doğrultusunda yürütülmektedir. Yurt dışından gelecek sürü yöneticilerine ilişkin işlemler, çalışma izni, işveren kaydı, iş sözleşmesi ve ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA
EkonomiSivasSon Dakika

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