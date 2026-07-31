Süt kalitesi ve hayvan sağlığı güvence altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik hibe desteklerinin yanı sıra sahada danışmanlık ve denetim hizmetlerini de sürdürüyor.

Belediye bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, destek sağlanan kırsal mahallelerdeki işletmeleri düzenli olarak ziyaret ederek hayvan sağlığı, bakım ve yetiştiricilik konularında üreticileri bilgilendiriyor. Çalışmalar kapsamında, yüzde 50 hibe ile üreticilere dağıtılan süt soğutma tanklarının durumu yerinde denetlendi. Sağım sonrası çiğ sütün hijyenik şartlarda muhafaza edilerek soğuk zincirin korunmasını sağlayan tankların verimli kullanımı ve bakım süreçleri hakkında üreticilere teknik bilgi verildi.

Tavukçuluk ve damızlık projeleri incelendi

Doğal salma yumurta tavukçuluğu projeleri kapsamında Kandıra, İzmit ve Gölcük'teki işletmeler ziyaret edilerek tavukların sağlık kontrolleri yapıldı. Özellikle Akmeşe, Kurtdere ve Sultaniye mahallelerindeki üreticilerle bir araya gelen ekipler, üretim süreçlerini inceledi.

Denetimlerde, damızlık koç ve manda desteği alan yetiştiricilerin işletmeleri de yer aldı. Kandıra başta olmak üzere farklı mahallelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvanların sağlık durumları, barınak hijyeni ve beslenme şartları kontrol edildi. Ayrıca büyükbaş işletmelerine iç ve dış parazit uygulamalarına yönelik teknik danışmanlık hizmeti sağlandı.

Veteriner hekimlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerin sürdürülebilir üretime katkı sunduğunu belirten yetiştiriciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.