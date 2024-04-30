Suudi Arabistan, Arap Dili Yapay Zeka Merkezi'ni kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Suudi Arabistan, Arap Dili Yapay Zeka Merkezi'ni kurdu

Suudi Arabistan, Arap Dili Yapay Zeka Merkezi\'ni kurdu

Suudi Arabistan, Arap diline teknik ve dilsel danışmanlık sağlamak amacıyla yapay zeka tekniklerini kullanan uluslararası bir merkez kurduğunu duyurdu. Kral Selman Uluslararası Arap Dili Akademisi tarafından kurulan merkez, Arap dilinin yayılması ve korunması çalışmalarına destek verecek ve dilin otomatik olarak geliştirilmesinde uzmanlaşmış ilk yapay zeka merkezi olacak.

30.04.2024 17:37
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Suudi Arabistan, yapay zeka tekniklerini kullanarak Arap diline teknik ve dilsel danışmanlık sağlayacak, "türünün ilk örneği" olarak tanımladığı uluslararası bir merkez kurduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman Uluslararası Arap Dili Akademisi, Arap dilinin yayılması ve korunması çalışmaları kapsamında "Arap Dili Yapay Zeka Merkezi" adı altında yeni bir girişimde bulundu.

Kral Selman Uluslararası Arap Dili Akademisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "türünün ilk örneği" olduğu ifade edilen bu merkezin yerel ve uluslararası düzeyde Arapça diliyle ilgilenen herkese teknik ve dilsel danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kral Selman Uluslararası Arap Dili Akademisi Genel Sekreteri Abdullah el-Veşmi, Arap Dili Yapay Zeka Merkezinin dilin zenginleşmesine, araştırmalar ve uygulamalara destek sunacak ve Arap dilinin otomatik olarak geliştirilmesinde uzmanlaşmış ilk yapay zeka merkezi olduğunu ifade etti.

Merkezin "Yapay Zeka Laboratuvarı, Veri Hazırlama Laboratuvarı, İşitsel ve Görsel Laboratuvar, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı ve Araştırma Laboratuvarı" olmak üzere 5 bölümden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan, Arap Dili Yapay Zeka Merkezi'ni kurdu - Son Dakika

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