Suudi Arabistan, Arap Dili Yapay Zeka Merkezi\'ni kurdu

Ekonomi

Suudi Arabistan, yapay zeka tekniklerini kullanarak Arap diline teknik ve dilsel danışmanlık sağlayacak, "türünün ilk örneği" olarak tanımladığı uluslararası bir merkez kurduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman Uluslararası Arap Dili Akademisi, Arap dilinin yayılması ve korunması çalışmaları kapsamında "Arap Dili Yapay Zeka Merkezi" adı altında yeni bir girişimde bulundu.

Kral Selman Uluslararası Arap Dili Akademisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "türünün ilk örneği" olduğu ifade edilen bu merkezin yerel ve uluslararası düzeyde Arapça diliyle ilgilenen herkese teknik ve dilsel danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kral Selman Uluslararası Arap Dili Akademisi Genel Sekreteri Abdullah el-Veşmi, Arap Dili Yapay Zeka Merkezinin dilin zenginleşmesine, araştırmalar ve uygulamalara destek sunacak ve Arap dilinin otomatik olarak geliştirilmesinde uzmanlaşmış ilk yapay zeka merkezi olduğunu ifade etti.

Merkezin "Yapay Zeka Laboratuvarı, Veri Hazırlama Laboratuvarı, İşitsel ve Görsel Laboratuvar, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı ve Araştırma Laboratuvarı" olmak üzere 5 bölümden oluştuğu kaydedildi.