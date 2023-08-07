Suudi Aramco'nun net karı düşük petrol fiyatları nedeniyle azaldı - Son Dakika
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Suudi Aramco'nun net karı düşük petrol fiyatları nedeniyle azaldı

07.08.2023 16:25

2022'nin ilk çeyreğinde dünyanın en değerli şirketi olan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun net karı yüzde 29,5 azaldı. Bu gerilemeye petrol fiyatlarının düşmesi neden oldu.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk yarısında net karı, düşük petrol fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 azaldı.

Aramco'nun ocak-haziran döneminde net karı 61,9 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 87,9 milyar dolar net kar açıklamıştı. Beklentilerin altında gerçekleşen sonuçların, küresel ekonomik belirsizlerin etkisiyle düşük seyreden ham petrol fiyatları ve azalan rafineri kar marjından kaynaklandığı belirtildi.

CEO NASSER'DEN YATIRIM VURGUSU

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, petrol fiyatlarındaki zayıf seyirle orantılı olarak düşen şirket karına rağmen şirketin orta ve uzun dönem büyüme stratejisinin plan dahilinde ilerlediğini belirtti. Küresel ekonomi ve havacılık sektöründe beklenen toparlanmayla birlikte talebin de artış sürecine gireceğine işaret eden Nasser, enerji güvenliğini sağlamak için enerji projelerine yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

GEÇEN YIL DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ OLMUŞTU

Geçen yılın ilk çeyreğinde net karını bir önceki yıla göre yüzde 82 artıran Aramco, yüksek petrol fiyatlarından yararlanarak, dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ı 2020'den sonra ilk kez geride bırakmış ve liderliğe çıkmıştı.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, kar, Ekonomi, Son Dakika

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