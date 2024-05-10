T-EEN TECHNIC, Türkiye'nin iklim hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor - Son Dakika
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Ekonomi

T-EEN TECHNIC, Türkiye'nin iklim hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor

T-EEN TECHNIC, Türkiye\'nin iklim hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor

CCN Holding tarafından kurulan T-EEN TECHNIC, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yenilikçi akıllı bina teknolojilerinin uygulanmasıyla Türkiye'nin iklim hedeflerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Şirket, enerji verimliliği alanında yenilikçilik ve sürdürülebilirlik anlayışıyla iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle enerji tasarrufu sağlayarak karbon salınımını azaltan T-EEN TECHNIC, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır emisyon hedefine doğrudan katkıda bulunuyor.

10.05.2024 16:38
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CCN Holding tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yenilikçi akıllı bina teknolojilerinin uygulanması amacıyla kurulan T-EEN TECHNIC'in, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, T-EEN TECHNIC'in, enerji verimliliği alanlarında yenilikçilik ve sürdürülebilirlik anlayışıyla iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol üstlendiği kaydedildi.

Çevresel ayak izinin azaltılması ve doğal kaynakların daha rasyonel kullanılmasının önemine değinilen açıklamada, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yenilikçi akıllı bina teknolojilerinin uygulanması amacıyla kurulan T-EEN TECHNIC, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir." denildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen T-EEN TECHNIC Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Akyürek Tandağ, "Bir süredir rotamızı döndürdüğümüz enerji verimliliğini artırıcı projelerin hayata geçirilmesi, yenilenebilir enerji çözümleri ve danışmanlığı konusunda harekete geçtik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz uygulamalar sonucunda 59 bin hanenin yıllık elektrik tüketim ihtiyacına denk enerji tasarrufu sağlayarak 14 bin 400 aracın yıllık karbon salınımına eşdeğer karbon azaltımı elde ettik. T-EEN TECHNIC, bugüne kadar projelerinde gerçekleştirdiği uygulamalar yoluyla sağladığı enerji tasarrufu ile Türkiye'nin 2053 Net Sıfır emisyon hedefine de doğrudan katkıda bulunuyor."

Tandağ, mevcut binaların veya yeni tasarlanan yapıların enerji tüketiminin planlanması gibi çözüm önerileriyle bu alanda önemli rol üstlenmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi T-EEN TECHNIC, Türkiye'nin iklim hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor - Son Dakika

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