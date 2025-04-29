Tahtalı Run to Sky 2025: Zorlu Koşu Yarışı Başlıyor

Corendon Airlines'ın isim sponsorluğunu üstlendiği Tahtalı Run to Sky Skyrunning yarışı, 9-10 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Skyrunning koşucuları, bu yıl 11'inci kez düzenlenecek etkinlik, ilk kez Merrell Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alacak.

Çıralı sahilinden başlayarak Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine uzanan parkur, sporculara Akdeniz manzarası eşliğinde zorlu bir koşu deneyimi sunacak. "Dünyayı Antalya'nın Zirvesine Uçuruyoruz" mottosuyla düzenlenen yarışta, Corendon Airlines etkinliğin isim sponsoru olarak öne çıkıyor.

16 ülkede 24 yarıştan oluşan Merrell Skyrunner World Series 2025 takvimine girme başarısı gösteren organizasyon, uluslararası alandaki önemini artırdı. Yarışlar, yerel ve uluslararası televizyon kanalları ile YouTube üzerinden canlı yayınlarla izleyicilere ulaştırılacak.

Yarış, 2025'te Berg Sky Race (65 kilometre), Run to Sky (27 kilometre) ve KemeRun (12 kilometre) olmak üzere üç farklı parkurda gerçekleştirilecek. Özellikle 27 kilometrelik Run to Sky parkuru, dayanıklılık, teknik beceri ve cesaret gerektiren yapısıyla dikkat çekecek.

Her parkurda kadın ve erkek kategorilerinde ilk 10 dereceye para ödülü verilecek. Sezon sonunda Skymasters'a katılmak isteyen sporcuların en az dört Skyrace ve bir Skymaster yarışını tamamlamaları gerekecek.

Geçen yıl 20 ülkeden 800 sporcunun katıldığı yarışta, bu yıl daha fazla uluslararası katılım bekleniyor. Etkinlik için kayıtlar 2 Mayıs'a kadar devam edecek.