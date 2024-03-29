TAİDER Yapay Zeka Paneli: Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future

Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), son zamanlarda tüm dünyanın gündemini meşgul eden yapay zeka ile ilgili "Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future" isimli bir panel düzenledi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, TAİDER, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde yapay zeka gelişmelerine ayak uydurmak ve rekabet avantajlarını sürdürebilmek amacıyla "Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future" paneli gerçekleştirdi.
TAİDER üyesi Gökçe Gülcüler moderatörlüğünde, EY Türkiye Yapay Zeka Hizmetleri Lideri Reyzi Devrim Pamir ve Boğaziçi Ventures Üst Yönetici (CEO) Barış Özistek'in katılımıyla gerçekleşen panelde, yapay zekanın konumu ve mevcut kullanım alanları ele alındı.
Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, yapay zeka kullanımının aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik üzerindeki önemine vurgu yaparak, teknolojinin inanılmaz bir noktaya ulaştığını anlattı.
Artık bir telefonla her şeyi yönetebilecek seviyeye gelindiğini kaydeden Olten, şu açıklamalarda bulundu:
"Biz aile işletmeleri derneklerinin önceliği, aile içinde birlik ve işletmede sürdürülebilirliktir. Bu bağlamda, en önemli odak noktamız nesilden nesile geçiştir. Sürdürülebilirliği sağlamak için, geleceğin nereye gittiğini anlamamız gerekiyor. Eğer teknolojinin gerisinde kalıp geleceğin yönünü doğru bir şekilde değerlendiremezsek, nesilden nesile aktarımı başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyiz."
"Yapay zeka bir yıkım ve yeniden doğuş süreci"
TAİDER üyesi Gökçe Gülcüler de bir yıkım ve yeniden doğuş süreci olarak nitelendirdiği yapay zekanın mevcut dönemde yarattığı büyük hızlı değişimlerin aile şirketleri için bir dönüşüm aracı haline geldiğini belirtti.
Gülcüler, bu hızlı değişimin genç nesiller arasında endişe yarattığını kaydederek, bu noktada aile mirasının korunması konusunda belirsizliklerin ortaya çıktığını anlattı.
Panelde, EY Türkiye Yapay Zeka Hizmetleri Lideri Reyzi Devrim Pamir, Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek ile EY Ortağı ve Teknoloji Danışmanlık Lideri Berna Yıldız da yapay zeka ve dijitalleşmeye ilişkin görüşlerini paylaştı.
Son Dakika › Ekonomi › TAİDER Yapay Zeka Paneli: Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future - Son Dakika
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