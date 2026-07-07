Takasbank'tan TEFAS Değişiklikleri - Son Dakika
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Takasbank'tan TEFAS Değişiklikleri

07.07.2026 14:52
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Takasbank, TEFAS'taki süreçleri netleştirdi ve yeni limit uygulamalarını devreye aldı.

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), işlerliğinin ve güvenirliğinin sorunsuz sürdürülebilmesini teminen netleştirme, takas ve alacak dağıtım süreçlerine yönelik değişikliğe gitti.

Takasbank söz konusu değişiklikleri kurumun internet sitesinde yayımladı. Bu kapsamda TEFAS'ın kurulduğu dönemden bugüne değişen, gelişen ve çeşitlenen fon ekosistemi dikkate alınarak TEFAS'ın işlerliğinin ve güvenirliğinin sorunsuz sürdürülebilmesini teminen netleştirme, takas ve alacak dağıtım süreçlerine yönelik değişiklik yapıldı.

Üyeler Platform'a olan nakit borç ve alacak durumlarını ayrı ayrı olarak hem Fon Dağıtıcı Kurum (FDK) vasfı ile ilettiği talimatlar hem de operatörü olduğu fonlar bazında takip edebilecek.

Fon payı ve nakit aktarımları arasındaki ilişkinin temin edilebilmesi amacıyla, üyenin Platform'a olan Türk lirası veya yabancı para biriminden nakit borç ve alacak tutarları, FDK'lerin operatörü oldukları fonlar için iletilen talimatlar hariç olmak üzere netleştirilmeyecek, talimatların nakit takası ve kıymet takası talimat bazında takip edilebilecek.

Üyenin yatırımcıları adına Platform'a ilettiği fon alış talimatları, ilgili üyenin FDK olarak (saklamacı kurum onaylı talimatlarda saklamacı kurum altında) nakit borç yükümlülüğünü gösterecek. Diğer taraftan üyenin operatörlüğünü yaptığı fonlara gelen satış talimatları ise fon bazında raporlanarak üyenin operatör olarak nakit borç yükümlülüğünü gösterecek.

Nakit yükümlülüğün yerine getirilmesi işlemleri üye tarafından FDK ve operatörü olduğu fon bazında seçim yapılarak ve gerekirse tutar belirtilerek yapılabilecek. Böylece üyeler fonların nakit akışlarını dikkate alarak fon bazında nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önceliklendirme yapabilecek ancak yapılan ödemelerde talimat bazında herhangi bir önceliklendirme yapılamayacak.

TEFAS limiti ve teminat bulundurma oranı uygulamasına geçildi

Üyelerce talimat bazında yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği takip edilebilecek. Düzenleme kapsamında üye bazında "Nakit Borç Kapama Hesabı" korunurken, teminat hesapları ayrıştırılarak "TEFAS Teminat Hesabı" ve operasyonel takibin kolaylaştırılması için "Nakit Alacak Dağıtım Hesabı" açıldı.

Fon alım talimatları için Platform'da uygulanan mevcut işlem ve fonlama limiti ile teminat bulundurma yükümlülüğü ve bu kapsamda otomatik kullandırılan kredi uygulaması kaldırıldı, bunun yerine TEFAS limiti ve teminat bulundurma oranı uygulaması getirildi.

Fon payı alım talimatlarının sisteme kabulünde TEFAS limitine kadar yüzde 25 olarak uygulanacak teminat bulundurma oranına, TEFAS limiti üzerinde ise talimatın tamamına karşılık gelecek şekilde teminat aranması uygulamasına geçildi.

Kaynak: AA

Takas Bank, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Takasbank'tan TEFAS Değişiklikleri - Son Dakika

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