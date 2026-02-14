Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili - Son Dakika
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye\'nin borcuna en sadık ili
14.02.2026 16:32
Konut kredilerinde takibe düşme oranı il bazında incelendiğinde, en düşük oran Bingöl'de (%0) görüldü. Bingöl'ü Ardahan (%0,01), Burdur (%0,02), Yalova ve Ağrı (%0,03) takip etti. Üç büyükşehirde ise oranlar Ankara'da %0,11, İstanbul'da %0,16, İzmir'de %0,17 olarak kaydedildi.

Türkiye'de tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 3 trilyon TL seviyesine yaklaştı. BDDK verilerine göre 6 Şubat ile sona eren haftada tüketici kredileri 2 trilyon 998 milyar 342 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yıl 2 trilyon 881 milyar 138 milyon TL seviyesinde kapanan kredi hacmi, 2026'nın ilk 5 haftasında yaklaşık 117 milyar TL artış gösterdi.

KONUT KREDİLERİNİN PAYI %23

Toplam kredilerin 695 milyar 554 milyon TL'sini konut kredileri oluşturdu. Böylece konut kredilerinin toplam içindeki payı yüzde 23 oldu. FinTürk verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla konut kredilerinde takibe düşme oranı yüzde 0,17 ile oldukça düşük seviyede gerçekleşti. Borcuna en sadık iller arasında Bingöl (%0), Ardahan (%0,01), Burdur (%0,02), Yalova (%0,03) ve Ağrı (%0,03) öne çıktı.

Konut kredilerinde takibe düşme oranı en düşük iller;

  • Bingöl – %0
  • Ardahan – %0,01
  • Burdur – %0,02
  • Yalova – %0,03
  • Ağrı – %0,03
  • Iğdır – %0,04
  • Bolu – %0,05
  • Trabzon – %0,06
  • Aksaray – %0,06
  • Edirne – %0,06
  • Sinop – %0,06
  • Yozgat – %0,07
  • Sivas – %0,07
  • Erzurum – %0,08
  • Muş – %0,08

3 BÜYÜKŞEHİRDE TAKİP ORANI

Türkiye gazetesinin haberine göre; İstanbul, 197,40 milyar TL bakiye ile en fazla konut kredisi kullanılan il oldu. Mega kentte takibe düşme oranı yüzde 0,16 olarak kaydedildi. Ankara'da 91,90 milyar TL'lik kredinin yüzde 0,11'i, İzmir'de ise 49,30 milyar TL'lik kredinin yüzde 0,17'si takibe düştü.

DEPREM İLLERİNDE SON DURUM

2023 depreminden en çok etkilenen Kahramanmaraş (%0,45), Hatay (%0,54) ve Adıyaman (%0,60) konut kredilerinde takibe düşme oranının en yüksek olduğu iller oldu. Ancak bu illerde dahi oran yüzde 1'in altında kaldı. Üç ilin toplam konut kredisi stoku ise 8 milyar TL ile toplamın yüzde 1,1'ini oluşturdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Helal olsun sana Bingöl. 13 0 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Bir yerlerde de elektrik çalanlar utanıyor mudur? 11 3
  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    Faiz haramdır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
