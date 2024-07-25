Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız - Son Dakika
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Ekonomi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız

Taksiciler Odası Başkanı\'ndan İBB\'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 oranında zam yapılırken taksi açılış ücreti 30 TL, indi-bindi ise 100 TL oldu. Zam oranlarına itiraz eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız" dedi. Taksicilerin yüzde 30 zam istediği, İBB'nin teklifini yüzde 19'a yükselttiği öğrenildi.

25.07.2024 13:36
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 ila yüzde 20 oranında değişen zamlar yansıtıldı. Buna göre; 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye çıkarken öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

"KONTAK KAPATIRIZ"

Taksi ücretlerinde de değişiklikler yapıldı. Taksi indi-bindi ücreti 100 lira olurken, taksi açılış ücreti 30 liraya yükseldi. CNBC-e'de yer alan habere göre, zam oranının daha da artırılması için teklifin yeniden alt komisyona gideceği bildirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise zam oranlarına itiraz etti. Eyüp Aksu, "Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız" ifadelerini kullandı.

TAKSİCİLERİN TEKLİFİ YÜZDE 30

Taksicilerin yüzde 30 zam istediği, İBB'nin teklifini yüzde 19'a yükselttiği öğrenildi. Müzakerelerin sonuç vermemesi nedeniyle ilk oran olan yüzde 13'ün UKOME oylamasında kabul edildiği aktarıldı.

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Son Dakika Ekonomi Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız - Son Dakika

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