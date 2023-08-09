Taksicilerin yeni zam talebine esnaf odasından olumsuz yanıt: Yetki UKOME'de - Son Dakika
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Taksicilerin yeni zam talebine esnaf odasından olumsuz yanıt: Yetki UKOME'de

09.08.2023 14:15

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, taksicilerin yüzde 100 zam talebine olumsuz yanıt verdi. Birlik, zam yapma yetkisinin UKOME'de olduğunu açıkladı. Böylece İstanbul'da taksimetre ücretleri yüzde 51,5'luk zamla güncellenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkan yüzde 51,52'lik zammı yeterli bulmayan taksiciler, dün karara isyan edip kazan kaldırmıştı. Yeni zam oranı belirlemek için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne teklif sunan taksiciler, indi-bindi ücretlerine yüzde 100 zam talep etti. Bugün taksicilerin talebini görüşmek için toplanan birlik, taksilerin talebine olumlu yanıt vermedi. Birlik, zam yapma yetkisinin UKOME'de olduğu yönünde bir açıklama yaptı.

TAKSİCİLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda taksicilerin "Yeni zam oranı belirlensin" talebini görüştü. Zirve sonrası yapılan açıklamada, "Odalarımızın haklı taleplerine rağmen; Yönetim Kurulu, toplu ulaşım ücretlerini belirleme noktasında 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu arasında çelişki olması, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunda UKOME kararlarının kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlaması nedeniyle Birliğin UKOME tarafından belirlenen tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığı yönünde karar aldı" ifadelerine yer verildi.

İNDİ - BİNDİ 70 LİRAYA YÜKSELDİ

Dün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Zam kararıyla birlikte; taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

"KONTAK KAPATACAĞIZ"

Taksiciler zammı yeterli bulmayıp tepki göstermişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yapılan zammı kabul etmeyeceklerini belirterek "Kontak kapatacağız" demişti.

YORUMLAR (2)
  • Mahir Tunç: Böyle yaparak korsanın önünü kendiniz açıyorsunuz insanlar hizmet almadığı şeye para vermez Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Aydın: KAPATIN KONTAĞINIZI SANKİ TÜRK YOLCU ALIYORAUNUZ... BEN OLSAM SİZE ZAM DEĞİL ZIRNIK VERMEM ÇÜNKÜ TAKSİMETRE İLE SANKİ ÇALIŞIYORSUNUZ 100 DOLARCILAR Cevap Yaz 88 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Taksicilerin yeni zam talebine esnaf odasından olumsuz yanıt: Yetki UKOME'de - Son Dakika


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