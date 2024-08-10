Taksimetre Ayarlama Ücretlerinin Standart Olması Gerekiyor

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre ayarlama ücretlerinin her ilde farklı uygulandığını belirterek, söz konusu ücretin standart olması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu bildirdi.

Söz konusu ücretin her ilde farklı uygulandığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu farklılık şoför esnafını ve aynı şekilde yanında çalışanı mağdur ediyor. Dolar kurunun farklılaşması nedeniyle petrolde de zaman içerisinde değişiklikler oluyor. Hem LPG hem benzin hem de mazot fiyatları ayarlamaları sonrası taksi ücretleri, dolmuş ücretleri, toplu taşıma ücretlerinde bir artış söz konusu oluyor. Şoförlerimiz taksimetre güncelleme işlemine gittiği zaman, 5 dakikalık bir işlem olmasına rağmen, en ucuz ilde 1000 liranın üstü, İstanbul gibi en pahalı ilde ise 2 bin 950 hatta 3 bin lira. Bu ücretlere mutlaka bir standart getirilmeli."

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde çok sayıda taksici esnafının sıra beklerken zaman ve para kaybettiklerine işaret eden Palandöken, "Sorunun çözümü için ilgili Bakanlığın bu konuda bir standart getirmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.