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Taksimetre güncellemede fahiş ücrete ilişkin inceleme talebi - Son Dakika

Taksimetre güncellemede fahiş ücrete ilişkin inceleme talebi

04.01.2022 10:26
Taksimetre güncellemede fahiş ücrete ilişkin inceleme talebi

Taksimetre güncellenmesinde talep edilen fahiş ücretler hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, "Ayarı yapan kişinin kestiği faturayı da gördüm. Kendisinin bu 850 TL'nin içinden aldığı para 105 TL.

Taksimetre güncellenmesinde talep edilen fahiş ücretler hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, "Ayarı yapan kişinin kestiği faturayı da gördüm. Kendisinin bu 850 TL'nin içinden aldığı para 105 TL. Geriye kalan 750 TL'nin ise nereye gittiğini bilmiyoruz. Biz de üyelerimize ne diyeceğimizi bilemiyoruz" dedi.

Eskişehir'de alınan UKOME kararınca enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebepler neticesinde taksi, minibüs, taksi dolmuş ve diğer toplu taşıma hizmetlerine zam yapıldı. Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir'de taksimetrelerini güncellemek zorunda olan taksici esnafı soluğu kentteki tek yetkili serviste aldı. 850 TL olarak belirlenen taksimetre güncelleme ücretini öğrenen esnaf ise adeta isyan etti. Türkiye'de ticari taksi sayısının en fazla olduğu İstanbul'da da 950 TL civarında ücret talep edildiği iddiaları üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Ticaret Bakanlığı'na yaptığı inceleme başvurusunu resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Taksici esnafı ise Eskişehir'deki fiyat hakkında da inceleme yapılmasını istiyor.

"Ayarı yapan kişinin aldığı para 105 TL, aradaki 750 TL'nin nereye gittiğini bilmiyoruz"

Ortalama 5 dakikalık bir işlem için talep edilen ücretin yüksek olduğuna değinen Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, Eskişehir'deki fiyatın 850 TL olduğunu ve durumun incelenmesi gerektiğini belirtti. Oda olarak durumu araştırdıklarını ve istenen ücretin hangi sebeple bu kadar yüksek olduğunu bilmediklerini aktaran Er şunları söyledi:

"Taksimetreler ayarlanırken 850 TL fiyatı duyan vatandaşlar ve taksici esnafı 'çok yüksek' dediler. Bizce de bu fiyat çok yüksek. Bizim oda olarak böyle bir yaptırım gücümüz yok. Belki de Eskişehir olarak en düşük fiyat bizde olabilir. Komşumuz Kütahya'da güncelleme bin TL'ye yaptırılmış. Biz çevre illeri de araştırdık. Ayarı yapan kişinin kestiği faturayı da gördüm. Kendisinin bu 850 TL'nin içinden aldığı para 105 TL. Geriye kalan 750 TL'nin ise nereye gittiğini bilmiyoruz. Sorduğumuzda 'farklı şirkete gidiyor, dolar kuru üzerinden ayarlama yapılıyor, serbest piyasa' gibi cevaplar alıyoruz. İstanbul'da bu ücret gündemden düşmüyor. Tüm illerde durum böyleyse Ankara'nın buna bir çözüm bulması gerekiyor. İlgili bakanlıklar veya federasyonumuzun buna bir çözüm bulması lazım. Burada Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın cebine giren bir delikli kuruş yok. Araştırılması ve bunun tabanına inilmesi gerekiyor. Biz de üyelerimize ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İnsanlar bu konuyla ilgili bilgilendirilsin."

"Şehirde taksi yetersizliği oluşturmamak için gruplar halinde taksilerimizi gönderdik"

Taksimetre güncelleme kuyruğu hakkında da İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, şunları anlattı;

"Biz taksilerle ilgili UKOME'ye taksi ve taksi dolmuşlar için zam talebinde bulunduk. UKOME'den 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam kararı çıktı. Biz de Eskişehir merkezinde ilçeler hariç 468 adet taksi olması nedeniyle 31 Aralık günü, taksimetre ayarını yapan kişiyle görüşerek zamların taksimetreye geçirilmesini sağladık. Taksimetreyi güncelleyen kişiyle görüştüğümüzde bize bin TL civarında bir fiyat çıkardı. Biz de pazarlık yaparak 850 TL'ye kendisini razı ettik. Sonrasında planlamamızı yapıp şehirde taksi yetersizliği oluşturmamak için gruplar halinde taksilerimizi ayarlama için gönderdik. 1 günde güncelleme işlemi tamamlandı. Esnafımıza bu konuda bir sıkıntı yaşatmadık. Birkaç tane alternatif olsa daha iyi olabilir." - ESKİŞEHİR

Taksimetre güncellemede fahiş ücrete ilişkin inceleme talebi

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Türk Lirası, Eskişehir, Suat Er, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taksimetre güncellemede fahiş ücrete ilişkin inceleme talebi - Son Dakika Ekonomi


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