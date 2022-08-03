Taksimetreciler "güncelleme ücretlerini kamunun belirlemesini" talep etti - Son Dakika
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Taksimetreciler "güncelleme ücretlerini kamunun belirlemesini" talep etti

03.08.2022 14:05
Taksimetreciler "güncelleme ücretlerini kamunun belirlemesini" talep etti

Taksimetreciler Dayanışma Derneği, taksimetre güncelleme ücretleri üzerinden haksız kazanç sağlanmaması ve ücretin doğru hesaplanabilmesi için bu ücretin kamu tarafından belirlenmesine yönelik talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilettiklerini bildirdi.

Taksimetreciler Dayanışma Derneği, taksimetre güncelleme ücretleri üzerinden haksız kazanç sağlanmaması ve ücretin doğru hesaplanabilmesi için bu ücretin kamu tarafından belirlenmesine yönelik talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilettiklerini bildirdi.

Dernek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in taksimetre güncelleme bedelinin düşürülmesi çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yükselen döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak taksimetre ücretlerinin önceki dönemlere kıyasla daha sık güncellendiği ifade edildi.

Kur artışı, maaş zamları, kira giderleri ve işletme maliyetleri hesap edilerek geçmiş yıllara oranla tarife güncelleme işleminde de daha yüksek ücretlerin talep edildiği belirtilen açıklamada, taksimetreci esnafının aldıkları ücretlerin içeriği sorulmadan bunun fazla olduğunu söylemenin akla ve insafa sığmadığı savunuldu.

Taksimetrecilik yapmanın zorluklarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu ücretlerin haksız kazançlara sebep olmaması ve doğru hesaplanabilmesi için devlet tarafından belirlenmesi gerektiğini ve bu yöndeki talebimizi ilgili bakanlığa sunmuş bulunmaktayız. Taksimetre bayileri ve üreticilerinin yaptıkları iş ve icra ettikleri meslekleri 'beş dakikalık iş' olarak değerlendirilemez. O 'beş dakikalık iş'in yapılabilmesi için her bayi ve üretici belirli bir yatırım yapmakta, tesisler kurmakta, mühendisler çalıştırmakta, teknik personel yetiştirmekte ve çalıştırmakta, yetki ve sertifikasyon için her yıl binlerce lira para harcamakta ve yaptığı her güncellemenin vergisini kuruşu kuruşuna ödemektedir. Sayın Palandöken'e çağrımız, bu konudaki açıklamasını bir de taksimetreci esnafını dinleyerek güncellemesidir."

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Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taksimetreciler 'güncelleme ücretlerini kamunun belirlemesini' talep etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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