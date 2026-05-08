Talasemi Taraması Hayat Kurtarıyor

08.05.2026 11:57
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Hakan Kaya, evlilik öncesi yapılan talasemi (Akdeniz anemisi) taramalarının, hasta bebek doğumlarının önlenmesinde hayati önem taşıdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kaya, toplumda "Akdeniz anemisi" olarak bilinen talaseminin genetik geçişli ciddi bir kan hastalığı olduğunu belirtti.

Kaya, evlilik öncesi yapılan taşıyıcılık taramalarının hasta doğumlarının önlenmesinde kritik rol oynadığını aktardı.

Talasemi taşıyıcılığının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurgulayan Kaya, "Birçok kişi taşıyıcı olduğunu fark etmeden yaşamını sürdürüyor. Özellikle her iki ebeveynin de taşıyıcı olduğu durumlarda çocukta ağır talasemi görülme riskinin bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, evlilik öncesi yapılan tarama testlerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, talasemi taşıyıcılığının basit bir kan testiyle tespit edilebildiğini anlattı.

Kaya, "Çiftlerin evlilik öncesinde yaptıracağı taramalar sayesinde riskli durumlar erken dönemde belirlenebiliyor ve gerekli genetik danışmanlık süreçleri planlanabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Hastalık, ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor"

Akdeniz anemisinin yalnızca basit bir kansızlık hastalığı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kaya, hastalığın ağır formlarında yaşam boyu tedavi gerekebildiğini ifade etti.

Kaya, hastalığın ağır formunda çocuklarda ciddi kansızlık, büyüme geriliği, kemik yapısında bozukluklar, dalak büyümesi ve sık enfeksiyonlar görülebildiğinin bilgisini paylaşarak, "Tedavi edilmediğinde kalp, karaciğer ve hormon sistemini etkileyen ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor." bilgisini paylaştı.

Çocukluk döneminde görülen uzun süreli halsizlik, solukluk, çabuk yorulma ve gelişim geriliği gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğine değinen Kaya, talaseminin çoğu zaman demir eksikliği anemisiyle karıştırılabildiğini kaydetti.

Kaya, doğru tanı için uzman değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Erken teşhis edilen hastalarda düzenli takip ve tedaviyle yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabiliyor." ifadesini kullandı.

Ağır talasemi hastalarında düzenli kan nakli ve ilaç tedavisinin temel yaklaşım olduğunu aktaran Kaya, bazı hastalarda kemik iliği naklinin kalıcı tedavi seçeneği olabildiğini kaydetti.

Kaya, son yıllarda gen tedavisi alanındaki gelişmelerin de umut verici olduğunu ifade ederek, "Toplumda farkındalığın artırılması gerekiyor. Talasemi önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Evlilik öncesi tarama ve bilinçli yaklaşım sayesinde hasta doğumlarının büyük bölümü engellenebilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

