Üye Girişi
Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı - Son Dakika

Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı

03.11.2021 09:49

Taliban yönetiminden yeni bir karar geldi. Taliban ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, karara uymayanlara yasal işlem yapılacağını dile getirdi.

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi. Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı. Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan Afganistan Merkez Bankası, 15 Eylül'de, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılması konusunda çağrı yapmıştı.

ÜLKEDE NAKİT YETERSİZLİĞİ VE EKONOMİK KRİZ

Taliban'ın, başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor. Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor. Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi. Afganistan'da nakit yetersizliği nedeniyle halk, bankalardan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor.

ÜLKE EKONOMİK FELAKETE DOĞRU HIZLA İLERLİYOR

Öte yandan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, geçende Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti. Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor. Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor. ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Afgan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor 09:41 Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler 09:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi 09:20 Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı 08:57 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar 08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı 07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra 07:21 İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu

Son Dakika Haberleri
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
09:41 Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor
09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi
09:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
09:22 Termal havuzda cesedi bulunan adamın gerçek ölüm nedeni araştırılıyor
09:20 Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi
09:10 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti
08:54 Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var
08:50 Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı
08:29 Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü
15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu         
09:43
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Termal havuzda cesedi bulunan adamın gerçek ölüm nedeni araştırılıyor Termal havuzda cesedi bulunan adamın gerçek ölüm nedeni araştırılıyor         
09:22
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti         
09:10
Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var         
08:55
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi         
08:07
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 09:53:23. #1.11#
SON DAKİKA: Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanımını yasakladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement