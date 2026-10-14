Tamer Geyik, 3 bin 720 liralık şeker pancarı fiyatını yetersiz bulup revize istedi - Son Dakika
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Tamer Geyik, 3 bin 720 liralık şeker pancarı fiyatını yetersiz bulup revize istedi

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Tamer Geyik, 3 bin 720 liralık şeker pancarı fiyatını yetersiz bulup revize istedi
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Tamer Geyik, kota tamamlama primiyle birlikte 3 bin 720 lira olan şeker pancarı taban fiyatının beklentileri karşılamadığını belirterek revize çağrısı yaptı. Geyik, artan maliyetlerin dikkate alınmadığını savundu; fiyatın üreticilerde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Erzincan Ziraat Odası eski Başkanı Tamer Geyik, açıklanan taban fiyatın üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirterek fiyatın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Geyik, yaptığı açıklamada şeker pancarı üretiminin hem çiftçilerin geleceği hem de Türkiye'nin stratejik üretim gücü açısından önemli olduğunu ifade etti.

Açıklanan fiyatın kota tamamlama primiyle birlikte 3 bin 720 lira olduğunu belirten Geyik, artan üretim maliyetlerinin dikkate alınmadığını savundu. Söz konusu fiyatın üreticilerde hayal kırıklığına neden olduğunu kaydeden Geyik, taban fiyatın yeniden gözden geçirilerek revize edilmesini istedi.

Çiftçilerin ve şeker sanayisinin ayakta kalmasının yerli ve milli üretimin devamlılığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Geyik, şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Geyik, açıklamasında, "Çiftçiyi hor gören gıdayı zor görür." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiSon Dakika

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