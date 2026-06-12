TANAP, 2018'den Bu Yana 99 Milyar Metreküp Gaz Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TANAP, 2018'den Bu Yana 99 Milyar Metreküp Gaz Taşıdı

12.06.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, TANAP'ın Türkiye ve Avrupa için enerji arz güvenliğinde kritik rol oynadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) 2018'den bu yana Türkiye'ye 39,2 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıdığını bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinin bölge istikrarı ve geleceğine güç katmaya devam edeceğini belirtti.

TANAP'ın enerji arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır. 'İki devlet, tek millet' şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek."

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TANAP, 2018'den Bu Yana 99 Milyar Metreküp Gaz Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı
Alanya’da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

16:40
Arda Güler’e Mourinho müjdesi
Arda Güler'e Mourinho müjdesi
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
Süreç yine başa sardı Trump’ın sözlerine İran’dan yalanlama
Süreç yine başa sardı! Trump'ın sözlerine İran'dan yalanlama
16:04
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor Ünlü isim göreve geliyor
Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor! Ünlü isim göreve geliyor
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 16:44:54. #7.12#
SON DAKİKA: TANAP, 2018'den Bu Yana 99 Milyar Metreküp Gaz Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.