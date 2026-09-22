Tancan, maden kurtarma yarışmasında 13 firmanın 6 dalda yarışacağını açıkladı - Son Dakika
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Tancan, maden kurtarma yarışmasında 13 firmanın 6 dalda yarışacağını açıkladı

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Tancan, maden kurtarma yarışmasında 13 firmanın 6 dalda yarışacağını açıkladı
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Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 4. Maden Kurtarma Yarışması'nda 13 maden şirketinin 6 kategoride mücadele edeceğini söyledi. Tancan, insan sağlığı ve çevrenin riske atılmaması için her türlü takibin ve desteğin parçası olduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 4. Maden Kurtarma Yarışması'nın madenciler arasında bilgi aktarımı sağlaması açısından önemli olduğunu belirterek, "Gerek insan sağlığının gerekse çevrenin maden çıkarılırken riske atılmamasını temin etmek için de her türlü takibin, desteğin parçasıyız." dedi.

Tancan, 4. Maden Kurtarma Yarışması'nda yaptığı konuşmada, organizasyon kapsamında 13 maden şirketinin yer altı, yangın, deprem, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere 6 kategoride mücadele edeceğini söyledi.

Yarışmanın, madenciler arasında bilgi, beceri ve tecrübe paylaşımına imkan sağlaması açısından da önem taşıdığını vurgulayan Tancan, maden kurtarma ekiplerinin özellikle orman yangınları ve deprem gibi afetlerde aktif rol aldığını aktardı.

Tancan, bu alandaki kapasiteyi daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, ekiplerin sahip oldukları ekipman ve aldıkları eğitimlerle arama kurtarma faaliyetlerini daha nitelikli ve etkin şekilde sürdürebilmeleri açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu kaydetti.

Madenlerimizde iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirleri öncelediklerini dile getiren Tancan, "Gerek insan sağlığının gerekse çevrenin maden çıkarılırken riske atılmamasını temin etmek için de her türlü takibin, desteğin parçasıyız." diye konuştu.???????

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz da bundan sonraki maden kurtarma yarışmalarının uluslararası kimlik kazanarak, farklı ülkelerden yarışmacıların da katıldığı bir organizasyona dönüşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, "Madenlerde çalışan insanlarımızı sağ salim evlerine göndermek ama asıl önemlisi, doğal afetlerin yaşandığı anlarda da can olmak, nefes vermek için elimizden geldiğince iş güvenliğini ön planda tutarak insanlarımıza el vermek, yardım etmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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