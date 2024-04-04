Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2023 yılında Hazineye 60 milyar TL\'nin üzerinde katkı sağladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemlerinden 2023 yılında Hazineye 60 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlandı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (TKGM) 2023 yılında yaptığı gayrimenkul satışı işlemleri ile Hazineye 60 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlandığını bildirdi. 2023 yılında 18 milyon 285 bin 900 tapu işlemi gerçekleştirildiğini belirten Bakan Özhaseki, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemlerinden 2023 yılında Hazineye 60 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlandı" ifadelerini kullandı.
Tapu harçlarının yüzde 95'i satış işlemlerinden
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl 2 milyon 949 bin 437 satış işlemi gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Özhaseki, "Bu satış işlemlerinden 57 milyar 96 milyon 374 bin 897 TL; kat irtifakı, kat mülkiyeti, isim düzeltme gibi diğer tapu işlemlerinden de 2 milyar 962 milyon 840 bin 589 TL olmak üzere Hazineye toplam 60 milyar 59 milyon 215 bin 486 TL'lik katkı sağlandı" dedi.
"Gayrimenkul satışlarından elde edilen geliri Hazineye aktarıyoruz"
Bakan Özhaseki, "Bakanlık olarak şehirleri geleceğe taşımaya devam ederken, Hazineye de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tarihimizin en eski kurumsal yapılarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarından elde edilen geliri Hazineye aktarıyoruz. Hazineye sağlanan bu katkı ile Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, güçlü şehirleri yolunda önemli adımlar atıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere şehirlerimizin inşa ve ihyasında canla başla çalışıyoruz. Ekonomimizin lokomotiflerinden biri olan gayrimenkul sektörünü de her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
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