OMÜ ile DSİ arasında atıl tarım arazilerinin kullanımı için protokol imzalandı - Son Dakika
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OMÜ ile DSİ arasında atıl tarım arazilerinin kullanımı için protokol imzalandı

20.05.2022 16:05
OMÜ ile DSİ arasında atıl tarım arazilerinin kullanımı için protokol imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması için ortak çalışma yapacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması için ortak çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ekilebilir tarım arazilerinin boş kalmaması stratejisi doğrultusunda DSİ'ye bağlı sulama birliklerine üretim yapma görevi verilmesine istinaden OMÜ ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğü arasında teknik, bilimsel ve üretime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Rektörlük Senato Salonu'ndaki imza töreninde, Ladik ve Bafra ilçelerinde üniversitelerine tahsisli arazilerin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri dışında kalan kısımlarında Ladik Akdağ Sulama Birliği ve Altınkaya Sulama Birliği tarafından arzı yüksek ürünler yetiştirilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Bu iş birliğinin örnek olmasını dileyen Ünal, "Bu protokol, gelecekte ortaya çıkacak risklerin yönetilmesi ile sıkıntıların ortadan kaldırılması bakımından da önem taşıyor. Üniversitemize ait fiilen kullanılmayan alanları ilgilendiren böylesine bir teklif bizi çok mutlu etti." dedi.

DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe de üniversitenin akademik ve bilimsel tecrübesiyle tarımsal üretimi artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Gıda arzını artırmak için ekilmeyen ya da kullanılmayan gerek kamuya gerekse şahıslara ait tarım arazilerinde çalışmalar yapılacağını anlatan Gökçe, "Hem OMÜ hem de DSİ olarak inşallah hayırlı neticelere ulaşırız. OMÜ'ye ait arazilerin sulama birliği tarafından ekime hazır edilmesi ve üniversitemizin akademik ve bilimsel tecrübesiyle inşallah bundan sonra verimli bir hasat bekliyoruz. Bizler de var gücümüzle Cumhurbaşkanlığımızın önderliğindeki gıda üretiminin artırılmasına yönelik çalışmayı destekleyeceğiz." diye konuştu.

Ladik Akdağ Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu da tarımsal üretim faaliyetlerini önceleyen çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.

OMÜ ile DSİ arasında atıl tarım arazilerinin kullanımı için protokol imzalandı
OMÜ ile DSİ arasında atıl tarım arazilerinin kullanımı için protokol imzalandı
OMÜ ile DSİ arasında atıl tarım arazilerinin kullanımı için protokol imzalandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OMÜ ile DSİ arasında atıl tarım arazilerinin kullanımı için protokol imzalandı - Son Dakika


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