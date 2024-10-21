Tarım Girdi Fiyatları Ağustos'ta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Girdi Fiyatları Ağustos'ta Yükseldi

Ağustos ayında tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %33,25, aylık %1,39 arttı.

21.10.2024 10:42
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,25, aylık yüzde 1,39 arttı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,15 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,75 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 48,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Girdi Fiyatları Ağustos'ta Yükseldi - Son Dakika

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