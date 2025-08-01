Tarım İhracatı Yüzde 0,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım İhracatı Yüzde 0,4 Arttı

01.08.2025 15:48
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Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı, yılın ilk yarısında 13,42 milyar dolara ulaştı.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 13,42 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri'ni temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artışla 13,42 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 21,91 yükselişle 12 milyar dolar oldu.

Sektör söz konusu dönemde 1,42 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ise yüzde 7,24 artışla ton başına 1347 dolar oldu.

Haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,77 artışla 1,88 milyar dolara yükseldi.

En çok ihracat ve ithalat gerçekleştiren sektörler

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat 1 milyar 629 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken, bunu 1 milyar 240 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 1 milyar 139 milyon dolarla bitkisel yağlar, 1 milyar 136 milyon dolarla yaş meyve ve 932 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

İthalatta başı, 3 milyar 92 milyon dolarla hayvan yemi çekerken, bunu 2 milyar 42 milyon dolarla bitkisel yağ, 1 milyar 424 milyon dolarla kakao ve çikolata, 745 milyon dolarla canlı hayvan ticareti ve 641 milyon dolarla un sektörü takip etti.

En çok ihraç edilen ürünler

İlk 6 ayda en çok ihraç edilen ürün fındık içi oldu. Fındık içi ihracatı 662,6 milyon doları aştı. Bunu 551,5 milyon dolarla ayçiçeği yağı rafine ihracatı, 428 milyon dolarla buğday unu izledi. Fındık içi ihracatı yüzde 2,31 ve buğday unu ihracatı yüzde 36,61 azalırken, ayçiçeği yağı rafine ihracatı yüzde 25,32 artış kaydetti.

En çok ithalatı yapılan ürünler ise yaklaşık 1 milyar 36 milyon dolarla soya fasulyesi, 873,7 milyon dolarla kakao ve 793 milyon dolarla mısır dane oldu.

En yüksek ihracat Irak, Almanya ve ABD'ye yapıldı

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 544,8 milyon dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 990,5 milyon dolarla Almanya, 905,3 milyon dolarla ABD izledi. ABD'ye yapılan dış satım yüzde 12,23 artarken, Irak'a ihracat yüzde 8,1 ve Almanya'ya ihracat yüzde 3,53 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke 1 milyar 434,9 milyon dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 343,2 milyon dolarla Brezilya ve 1 milyar 212,9 milyon dolarla Ukrayna takip etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım İhracatı Yüzde 0,4 Arttı - Son Dakika

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