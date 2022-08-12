Antalya'da gübre israfını önlemek için çiftçilere toprak numunesi alma eğitimi - Son Dakika
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Antalya'da gübre israfını önlemek için çiftçilere toprak numunesi alma eğitimi

12.08.2022 14:51
Antalya'da gübre israfını önlemek için çiftçilere toprak numunesi alma eğitimi

Tarım kenti Antalya'da çiftçilerin fazla gübre kullanımını azaltmak ve gereksiz maliyetten korumak için toprak analiz çalışması başlatıldı.

Tarım kenti Antalya'da çiftçilerin fazla gübre kullanımını azaltmak ve gereksiz maliyetten korumak için toprak analiz çalışması başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca "Toprak Analizi Projesi" hayata geçirilerek, kent merkezi ve 19 ilçede proje uygulanmaya başlandı.

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, Kemer ilçesinde çiftçilere toprak numunesi alma eğitimini teorik ve uygulamalı olarak anlattı.

Çiftçiler, aldıkları toprak numunelerini Büyükşehir Belediyesine teslim ederek, ücretsiz verilen analiz hizmetiyle toprağın durumuna göre gübre ve ürün seçimi yaparak, verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturabilecek.

Yüksek verim, kaliteli ürün elde etmek ve doğru gübrelemeyi teşvik etmek amacıyla başlatılan çalışma, tüm ilçelerde sürdürülecek.

Aksu, çiftçilere toprak analizi yaptırma alışkanlığı kazandırmak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Bitki sağlığının önemine işaret eden Aksu, "Analizlerle yetişecek bitkinin büyümesi ve iyi verim alınabilmesi için toprakta eksik olan bitki elementi tespit ediliyor. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek, toprağın yapısını da korumuş oluyoruz. Tahlil yapılmadan toprağa verilen gübrenin bitkiye ve toprağa zarar vereceği gibi gereksiz yere harcanan gübre

ekonomik olarak kayıplara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerle eğitime katılan Kemer Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir ise bilinçli tarım yapmak için toprak analizinin önemli olduğunu, toprak numunesinin nasıl alınacağı konusunda bilgilendiklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da gübre israfını önlemek için çiftçilere toprak numunesi alma eğitimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da gübre israfını önlemek için çiftçilere toprak numunesi alma eğitimi - Son Dakika
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