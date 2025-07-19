Tarım Kredi'den Sıfır Atık Uygulaması - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Kredi'den Sıfır Atık Uygulaması

19.07.2025 11:21
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, dolum istasyonlarıyla plastik kullanımı azaltarak taze ürün sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki günlük süt ve ayçiçek yağı dolum istasyonları sayesinde hem fazla ambalaj kullanımının önüne geçiliyor hem de vatandaşlar bu ürünleri günlük ve taze olarak temin edebiliyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin Türkiye genelinde şu anda 3 mağazasında bulunan ayçiçek yağı ve günlük süt dolum istasyonları, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alarak her geçen gün kullanımını ve popülerliğini artırıyor.

Ayçiçek yağı ve günlük süt dolum makinelerinin bulunduğu şubelerden biri olan Kısıklı'daki mağazada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İstanbul Asya Bölge Müdürü Can Benşin, vatandaşların yanlarında getirdiği kaplar ya da market tarafından temin edilen cam kaplar sayesinde fazla plastik kullanımının önüne geçtiklerini ve uygulamaya yönelik geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu ifade etti.

Sıfır Atık Projesi kapsamında bu yapı içinde 4 uygulama gerçekleştirdiklerini belirten Benşin, "Bunlardan bir tanesi ayçiçek yağı ile ilgili. Bu konuda kendi çiftçimizden temin edip kendi tesisimizde üretimini yaptığımız ayçiçeğimizi dolum istasyonuna koyuyoruz. Ardından müşterimiz kendi yanında getirdiği kabıyla veya bizden temin ettiği cam kap ile bu dolum istasyonundan 1 litreden 5 litreye kadar olan tuşlardan seçimini yaparak kabını istediği gibi dolduruyor ve fazladan plastik kullanılmamış oluyor. Yine kendi çiftliğimizde üretimini yaptığımız 'günlük süt' dediğimiz çiğ sütümüzü de aynı şekilde süt dolum istasyonumuzda kullanımına sunuyoruz. Sıfır Atık Projesi'ne destek olurken vatandaşlarımıza bu ürünleri daha ekonomik yansıtmış oluyoruz. Diğer bir dolum istasyonumuz olarak deterjan ve ambalajsız bakliyat ürünleri standımız var." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Benşin, "Artık sürekli gelen müşterilerimiz oluyor. Ayrıca sürekli gelen bu müşterilerimiz memnuniyetlerini çevrelerine de anlatıp talebin artmasına katkı sağlıyor. Bu da bizi memnun ediyor ve 'Bunu nasıl daha da geliştirebiliriz?' düşüncesine odaklandırıyor." diye konuştu.

"Dolum istasyonunu ilk gördüğünde soran çok oluyor"

Benşin, dolum istasyonlarının 2023'ten bu yana faaliyette olduğunu ancak son dönemde popülaritesinin giderek arttığını belirterek, şu anda "sıfır atık" kapsamında Türkiye genelinde 3 şubede bu makinelerin bulunduğunu, ancak özellikle yeni açılacak şubelerde de yer almasını istediklerini ifade etti.

Şubeye ilk kez gelen vatandaşların şaşırıp dolum istasyonlarının ne işe yaradığını kendilerine sorduğunu anlatan Benşin, "Belli günlerde özellikle hafta sonları gelip yoğurdunu buradaki dolum istasyonundaki günlük sütten yaptığını ve memnun kaldığını söyleyen birçok müşterimiz oluyor. Ayrıca İlk gördüğünde bunu merak edip soran, denemeye kalkan, sonrasında alışveriş için yanında kabını getiren, komşusuna ve akrabasına alıp götüren müşterilerimiz var." bilgisini verdi.

-? ?"Müşteriler kese kağıdı uygulamasını nostaljik bulduğunu söylüyor"

Can Benşin, Sıfır Atık hareketi kapsamında marketlerinde bakliyat satışını kese kağıtlarıyla yaparak vatandaşların ihtiyacı kadar bu ürünleri temin ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin tavsiyeleriyle Ankara'dan sonra ilk kez uygulamaya geçirdiğimiz yer de İstanbul'da burası oldu. Buradaki amaç plastik kullanımını minimize etme ve organik ürün sunmak. Ayrıca müşterimiz kese kağıtlarında istediği farklı gramajlarda belirli bir kiloya bağlı kalmaksızın istediği ölçüde istediği tazelikle istediği zaman gelip burada bu ürünleri alabiliyor. Fiyat olarak, kalite ve güvenirlik olarak gayet güvenli şekilde olumlu tepkilerini aldığımız yine bu projeleri de yeni açılacak mağazalarımız da ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

Bakliyatların tamamıyla yerli üretimden, doğrudan üreticilerden temin edilerek satışa sunulduğunu belirten Benşin, hem plastik kullanımını azalttıklarını hem de vatandaşları bir sınıra sokmaksızın kese kağıtlarıyla istedikleri gramaj ya da kiloda ürünleri alabildiklerini söyledi.

Benşin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle belirli bir yaş üzerinde müşterilerimiz plastiği azaltmak amacıyla yapılan kese kağıdı uygulamasını nostaljik bulduğunu söylüyor. Organik noktasında güvenilir gördükleri için de talepleri fazla. Tazeliği anlamında istedikleri zaman gelip istedikleri miktarda alıp kullanımı sağladıkları her ürünün sonrasında kullanabiliyorlar. Devamında plastik kullanmadan kese kağıdıyla birlikte o nostaljiyi de yaşayarak ürünlerini satın alabiliyorlar."

Kaynak: AA

Ayçiçek Yağı, istanbul, Ekonomi, Plastik, Türkiye, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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