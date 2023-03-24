Tarım Kredi Kooperatif'i marketlerinden fiyat sabitleme kararı! Temel gıda ve temizlik ürünlerini içeren 900 ürün dahil - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatif'i marketlerinden fiyat sabitleme kararı! Temel gıda ve temizlik ürünlerini içeren 900 ürün dahil

24.03.2023 15:18

Birçok zincir market Ramazan ayında vatandaşlar için çeşitli kampanyalar düzenlerken, Tarım Kredi Kooperatif marketleri de temel gıda ve temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 üründe fiyatların sabitlendiğini duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, ramazanda vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA FİYAT ARTIRIMI YAPILMAYACAK

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

"ÇİFTÇİLERİN VE TÜKETİCİLERİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif'i marketlerinden fiyat sabitleme kararı! Temel gıda ve temizlik ürünlerini içeren 900 ürün dahil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatif'i marketlerinden fiyat sabitleme kararı! Temel gıda ve temizlik ürünlerini içeren 900 ürün dahil - Son Dakika
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