Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler

İttifak ortakları İYİ Parti ve CHP, Erdoğan'ın salona girişi sırasında ters düştü

İndirime giren ürünlerin tam listesi şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı sonrası sayıları artırılan ve kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Ekim ayı indirimleri başladı. İndirimler 1-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı Ekim ayında yapacak! Assos ve Troya Tünelleri ile 50 dakikalık yol 5 dakikaya inecek