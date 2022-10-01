Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası sayıları artırılan ve kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Ekim ayı indirimleri başladı. İndirimler 1-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin sosyal medyadan paylaştığı görsellerde, 5 litrelik ayçiçek yağının 135 liraya düşmesi dikkat çekti. Öte yandan süzme peynirin fiyatı 48,90 TL olurken, dana kangal sucuk 139,90 TL' den satışa sunuldu.
İndirime giren ürünlerin tam listesi şu şekilde:
Son Dakika › Ekonomi › Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler - Son Dakika