Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler - Son Dakika
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Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler

01.10.2022 21:12

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Ekim ayında indirimli satılacak ürünlerin listesini, sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşıma göre 5 litre Ayçiçek yağı 135 TL'ye kadar inerken un, tavuk eti, kırmızı et ve temizlik ürünleri dahil birçok üründe indirim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası sayıları artırılan ve kar amacı gütmeden satış yapan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Ekim ayı indirimleri başladı. İndirimler 1-15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI 135 LİRAYA DÜŞTÜ

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin sosyal medyadan paylaştığı görsellerde, 5 litrelik ayçiçek yağının 135 liraya düşmesi dikkat çekti. Öte yandan süzme peynirin fiyatı 48,90 TL olurken, dana kangal sucuk 139,90 TL' den satışa sunuldu.

Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim kampanyası! İşte fiyatı düşen ürünler

İndirime giren ürünlerin tam listesi şu şekilde:

  • Elma Golden-Starking: 9,90 TL
  • AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı (850 gr): 69,90 TL
  • TK fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL
  • TK dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL
  • ESK Gövde Tavuk kilo: 31 TL
  • ESK Tavuk sarma kilo: 42,25 TL
  • Torku Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL
  • Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir (500gr) 25,90 TL
  • Torku Yağlı süt (1Litre): 14,50 TL
  • Torku Yarım yağlı Süt ( 1 Litre): 13,50 TL
  • TMO Ayçiçekyağı (5 litre) 135 TL
  • TK Anadolu Un (1 kilo) 9,90 TL
  • TKK un (1 kilo): 9,90 TL
  • TMO kırmızı mercimek (1 kilo): 18,50 TL
  • Işıl Tuz (750 gr) 2,75 TL
  • TKK Dondurulmuş Bohça Mantı (400gr) 17,90 TL
  • TK Tiryaki Siyah Çay ( 1 Kilo): 59,90 TL
  • TMO Pirinç (2 Kilo): 27,50 TL
  • TK Toz Şeker (2 Kilo) 34 TL
  • TKK Kakaolu Fındık Kreması (500 Gr) 23,90 TL
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler - Son Dakika
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