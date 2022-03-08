Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden borç yapılandırması açıklaması - Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, yapılandırma kapsamında birlik ortağı çiftçilerin eski kredi borçlarını defaten ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, kuruluşundan itibaren üreticilerin ve ülke tarımının en büyük destekçilerinden olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sağladığı ayni ve nakdi kredilerle üreticilerin yanında yer almaya devam edildiği belirtildi.

Çiftçilere eski borçlarını ödeyebilmeleri için yeniden imkan sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılandırma kapsamında ortaklarımızın borçlarını defaten ödemesi halinde 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecektir. Yapılandırma ile taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecektir. 2018-2020 vadeli kredi borçlarının taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecektir."

Açıklamda, taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyeceği, defaten ve taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanından faydalanabilmek için 30 Eylül'e kadar kooperatiflere başvurulması gerektiği vurgulandı.