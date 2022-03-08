Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden borç yapılandırması açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden borç yapılandırması açıklaması

08.03.2022 13:22
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden borç yapılandırması açıklaması

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, yapılandırma kapsamında birlik ortağı çiftçilerin eski kredi borçlarını defaten ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceği bildirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği, yapılandırma kapsamında birlik ortağı çiftçilerin eski kredi borçlarını defaten ödemesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceği bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, kuruluşundan itibaren üreticilerin ve ülke tarımının en büyük destekçilerinden olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sağladığı ayni ve nakdi kredilerle üreticilerin yanında yer almaya devam edildiği belirtildi.

Çiftçilere eski borçlarını ödeyebilmeleri için yeniden imkan sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılandırma kapsamında ortaklarımızın borçlarını defaten ödemesi halinde 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecektir. Yapılandırma ile taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecektir. 2018-2020 vadeli kredi borçlarının taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecektir."

Açıklamda, taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyeceği, defaten ve taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanından faydalanabilmek için 30 Eylül'e kadar kooperatiflere başvurulması gerektiği vurgulandı.

YORUMLAR
500
Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi

Kütahya, Tarım, Kredi, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden borç yapılandırması açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:29:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden borç yapılandırması açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement