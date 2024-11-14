Tarım Kültürü İçin Fotoğraf Yarışması

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nı tarım kültürünü ölümsüzleştiren bir misyon olarak gördüklerini belirterek, "Bu fotoğraflarla coğrafyamızı adım adım dolaşıyor, tarım ve ormanın gizli kahramanlarına ulaşıyoruz." dedi.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ödül törenine katıldı.

Tarım sektörünün sağlıktan turizme, biyolojiden ekonomiye, ticarete ve diplomasiye kadar birçok alanla ilişkili olduğuna dikkati çeken Yumaklı, tarımın sadece kırsalı ilgilendiren bir olgu değil, verimlilik, kalite, hijyen, rekabet gibi ekonomik-sosyal kavramlarla çok yakından ilgili olduğunu söyledi.

Yumaklı, orman kavramının da tarımda önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Orman sadece insanı ilgilendirmez, kurdu da kuşu da ve dün kamuoyuna bütün ihtişamıyla gösterdiğimiz Anadolu parsını da bir yuva olarak içinde barındırır. Tarım ve orman hayatın canciğer iki dostudur. Hayatın içindeki bir diğer önemli unsur ise sanattır. İnsanın olduğu her yer ve tarihte bazı kavramlar hiç bize zaman önemini kaybetmemiş, hayati değerini sürekli artırarak korumuştur. Bu kavramların en önemlilerinden ikisi tarım ve orman, diğeri ise sanattır. Tarım ve orman aynı zamanda sanattır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın, edebiyat, resim, müzik, fotoğraf ve folklor gibi birçok sanata ilham verdiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın geleneksel hale getirdiği Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nı tarım kültürümüzü ölümsüzleştiren bir misyon olarak görüyoruz. Bu fotoğraflarla coğrafyamızı adım adım dolaşıyor, tarım ve ormanın gizli kahramanlarına ulaşıyoruz. Onların, sevgisini, merhametini, dostluğunu görmüş oluyoruz. Tarladan sofraya neredeyse bütün aşamalarına konuk olduğumuz tarım Anadolu insanı için bir geçim kaynağı değil aynı zamanda bir yaşam tarzı. Her biri ayrı bir sanat eseri olan bu fotoğraflar, bütün çiftçilerin aynı zamanda bir sanatkar olduğunu bir kez daha göz önüne serecek."

Yumaklı, yarışmanın uluslararası oluşunun, Türk tarımının ve üreticisinin dünyaya tanıtılmasına da katkı sunacağının altını çizerek, yarışmanın ana temasını 'Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı' olarak belirlediklerini anımsattı. Yumaklı, "Tarım ve ormana verdiği önem ve destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık olarak biz de en iyi üretimin altyapısını hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, tarımın daha iyi seviyelere gelmesi ve üreticilerin refah düzeyinin daha da artması için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek, gençlerin tarım sektöründe olmasının gıda arz güvenliği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimin içinde olmasını istediklerinin altını çizen Yumaklı, "Bakanlık olarak bütün imkanlarımızı buna yönlendirmiş vaziyetteyiz. Gelin tarım yapın üretin, bizler de sonuna kadar size destek olalım."dedi.

"Tarımda milli menfaatlerimiz doğrultusunda çalıştık"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de yarışmayla son derece kıymetli bir arşiv oluşturulduklarını belirterek, "DenizBank olarak tarımın bizdeki yeri çok özel. Tarım sektörüne daha faydalı olmaya çalıştık ve sahip çıktık. Tarımda milli menfaatlerimiz doğrultusunda çalıştık." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, yarışmada ödül alan fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi.

AA çalışanları da ödüle layık görüldü

Yarışmada Anadolu Ajansının (AA) 4 çalışanı da ödül aldı. AA çalışanları Beytullah Eles, Özgen Beşli, Ahmet Aslan ve Nevzat Yıldırım da eserleriyle çeşitli kategorilerde ödül kazandı.

Seçici kurul

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon Üyesi Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman ve Fotoğraf Sanatçısı Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç yer aldı.

Yarışmada ödüle layık görülenlerin listesi şöyle:

Eser Sahibi Eser İsmi Eserin Çekildiği Ülke Ödülü Thirumalai Ganesh Sheerapathi Oasis Birleşik Arap Emirlikleri İkincilik Ödülü Elena Kononova Reindeer Ride Rusya Üçüncülük Ödülü Beytullah Eles Acı Yol Türkiye Ulusal Birincilik Ödülü Özgen Beşli Buz Balıkçısı Türkiye Ulusal İkincilik Ödülü Nevzat Yıldırım Süpürgeci Zanaatkarlar Türkiye Ulusal Üçüncülük Ödülü Mehmet Şah Deniz Küçük Çoban Kız Türkiye Bakan Özel Ödülü Ender Pekşen Kapya Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Ödülü Meral Kaya Yem Hazırlama Türkiye DenizBank Çalışanları Ödülü Adil Emektar Salçalık Domates Türkiye Çiftçi-Üretici Ödülü Sude Özdemir Yaylacı Türkiye Öğrenci Ödülü Ahmet Aslan Lale Vakti Türkiye Tema "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" Ödülü Filiz Uzunismail Sürünün Yolculuğu Türkiye Orman: Geleceğe Nefes Ödülü Haluk Sargın Sürü ve Menderesler Türkiye 1313: Suya Vefa Ödülü

Kaynak: AA