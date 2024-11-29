Tarım Sektörü Türkiye İçin Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Sektörü Türkiye İçin Hayati Öneme Sahip

Tarım Sektörü Türkiye İçin Hayati Öneme Sahip

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez, tarımın ekonomik katkı ve sorunlarına dikkat çekti.

29.11.2024 11:46
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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Türkiye'deki iş gücünün yüzde 15'ini tarım sektörü kapsıyor, her yıl ihracatla birlikte 28 milyar dolar gelir sağlıyor. Rakamsal olarak baktığımızda bu sektörün ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Lopez, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "4. Türkiye Tarım Zirvesi"ndeki konuşmasında, çocukluğunda yaşadığı çiftçilik tecrübesine dayanarak tarım ve ekonomi genelinde bakıldığında tarım sektöründeki problemler konusunda çok hassas olduğunu dile getirdi.

Orman, su ve tarımda yaşanan problemlere değinen Lopez, özellikle Avrupa'da bazı ülkelerde tarımın önemli olmadığını ancak Türkiye için tarım sektörünün çok önemli olduğunu bildirdi.

Lopez, şunları kaydetti:

"Bütün problemleri konuşmamız gerekiyor. Türkiye'deki iş gücünün yüzde 15'ini tarım sektörü kapsıyor, her yıl ihracatla birlikte 28 milyar dolar gelir sağlıyor. Rakamsal olarak baktığımızda bu sektörün ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Şu an da üretkenliğini artırmamız gerekiyor. Günün sonunda hayat standartlarının iyi olması, insanların da hayatının iyi olması bu üretkenlikten geçiyor. Tarım sektöründe üretkenliğin artması ile birlikte gelirler de kazançlar da artacak. Bununla birlikte ülke için daha yüksek gelirler olacak, bunu ilerletmeye çalışıyoruz, standartları da artırmaya çalışıyoruz. Bu, tarım sektöründeki üretkenlikten geçiyor."

Dijitalizasyonun tarım sektörü için önemine işaret eden Lopez, su problemlerine dikkati çekmek gerektiğini, altyapı çalışmalarının sektörün önemli konularından biri olduğunu söyledi.

Lopez, "Dünya Bankası olarak Tarım Bakanlığı ile birlikte, tarım, üretim, iklim değişikliği gibi birçok alanda çalışıyoruz." dedi.

Dünya Bankasının Türkiye'de yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Lopez, iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lopez, şöyle devam etti:

"Şu an da iklim değişikliğinin sıkıntılarını hisseden ilk jenerasyonuz, bunun hakkında bir şeyler yapabilecek de son jenerasyonuz. Bu yüzden beraber toplanıp bu konuda özellikle tarım sektöründe bir şeyler yapmamız gerekiyor. Türkiye, su alanında çok önemli bir ülke. Sular çok azaldı, Türkiye'de rezervler de aynı şekilde azaldı. Bu kıtlıkla yüzleşme süreci başlıyor. Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklık ortalamalarının globalden daha yüksek kaldığını görüyoruz. Bundan dolayı Türkiye'de beklenen suların daha düşük seviyelerde olacağı öngörülmekte. 2050'de suyun yüzde 20 seviyelerinde azalması öngörülüyor. Suyun yüzde 20 azalması bizim birçok probleme sahip olacağımız anlamına geliyor. Bu yüzden bunların çözümü için hızlı şekilde çalışmamız gerekiyor."

Lopez, konuşmasında mevcut sorunlara yönelik alınması gereken tedbirler ve çözüm önerilerine değindi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Dünya Bankası, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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