Tarım Sektörü ve Fındık Geleceği Değerlendirildi

20.05.2026 20:59
TOBB Tarım Kurulu, tarım sorunları ve fındık sektörünün potansiyelini tartıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 82. Genel Kurulu öncesinde TOBB bünyesindeki komisyon ve kurullar bir araya geldi. TOBB Tarım Kurulu toplantısında Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz da yer aldı.

Toplantıda tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan fındık sektörünün geleceği, ihracat potansiyeli ve katma değerinin artırılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

"Fındığın ulusal ve uluslararası alanda marka değeri güçlendirilmeli"

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Tarım ülkemizin geçmişi, geleceği ve bugünüdür. TOBB Tarım Kurulu olarak Türkiye'nin tarımla ilgili mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etmek üzere yeniden bir araya geldik. Özellikle ülkemizin dünya pazarındaki en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındığın ihracat değeri, bu değerin korunması ve daha da geliştirilmesi konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Fındığın ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması, marka değerinin güçlendirilmesi ve üreticimizin emeğinin karşılığını alabileceği sürdürülebilir bir piyasa yapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Yılmaz, kurul toplantısında tarım üreticilerinin desteklenmesine yönelik yeni çalışmaların da ele alındığını belirterek, "Üreticilerimizin artan maliyetler karşısında korunması, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve özellikle stratejik ürünlerde uygulanacak fiyat politikalarının günümüz ekonomik şartlarına uygun şekilde güncellenmesi gerektiği yönünde görüşlerimizi paylaştık. Üreticinin güçlü olmadığı bir tarım ekonomisinin sürdürülebilir olması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretimi yapılan tarım ürünlerinin geleceğinin planlanması konusunda kurul üyeleriyle ortak çalışmalar yürütüleceğini belirten Yılmaz, Ticaret Borsası başkanlarıyla istişare içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Üreticilerin, iş insanlarının, üyelerin ve sanayicilerin sorunlarının çözümü adına gerekli tüm görüşmelerin sürdürüleceğini kaydeden Yılmaz, tarım sektörünün daha güçlü bir yapıya kavuşması için ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

