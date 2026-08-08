Tarım Sektöründe İnternet Kullanımı Yüzde 86 - Son Dakika
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Tarım Sektöründe İnternet Kullanımı Yüzde 86

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Tarım sektöründeki internet kullanımı bu yıl yüzde 86'ya çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl yüzde 86'ya ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,3 olarak belirlendi.

Meslek grubuna göre bireylerin internet kullanımları incelendiğinde, tarım, ormancılık ve su ürünleri sektöründe çalışanların internet kullanımının son yıllarda önemli artış gösterdiği görüldü.

Yapay zeka ve otomasyon sistemleri gibi yeni teknolojilerin tarımda kullanımının yaygınlaşması, üretimde verim ve kalitenin artmasına katkı sağlarken, sektörde buna bağlı internet kullanımı da artıyor.

Buna göre, 2017'de yüzde 38,6 olan "nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları"nın internet kullanım oranı, 2022'de yüzde 71'e, bu yıl da yüzde 86'ya yükseldi.

Böylece, çiftçi ve üreticilerin internet kullanım oranı 10 yılda iki katını aştı.

Büro hizmetlerinde çalışanların tamamı internet kullanıyor

Diğer sektörlerdeki internet kullanımı incelendiğinde, en yüksek kullanım oranının "büro hizmetlerinde çalışan elemanlar" kategorisinde olduğu görüldü.

Verilere göre, söz konusu meslek grubunda 2022'de yüzde 99,7 olan internet kullanımı, bu yıl yüzde 100'e ulaştı.

"Profesyonel meslek mensupları"nda internet kullananların oranı 2026'da yüzde 99,9, "sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar"da yüzde 99 ve "hizmet ve satış elemanları" meslek grubunda yüzde 98 olarak tespit edildi.

TÜİK verilerine göre, "nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları" meslek grubunda 10 yıllık internet kullanım verileri şöyle:

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
YıllarKullanım Oranı(Yüzde)YıllarKullanım Oranı (Yüzde)
201738,6202271
201847,9202376,1
201953,1202479,1
202058,2202585,3
202162202686

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Sektöründe İnternet Kullanımı Yüzde 86 - Son Dakika

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